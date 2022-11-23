Очередная неудача. От Роналду отказался еще один клуб АПЛ

Португальский экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не входит в сферу интересов лондонского клуба «Челси».

Сообщается, что летом этого года у «пенсионеров» был интерес к 37-летнему игроку, но тогдашний наставник команды Томас Тухель был против такого трансфера, поэтому до него дело так и не дошло. Сейчас при новом главном тренере Грэме Поттере у «Челси» вообще нет никакого интереса к Роналду.

Лондонцы якобы хотят подписать игроков сборной Англии Деклана Райса («Вест Хэм») и Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд), чтобы укрепить среднюю линию. Кроме того, в «Челси» уверены, что подписание Роналду не скажется благоприятно на атмосфере в раздевалке команды.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду, с которым «Манчестер Юнайтед» расторг контракт, не интересен «Ньюкаслу».