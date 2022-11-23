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Англия
23 ноября 2022, 11:58 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:21
1952
2

Очередная неудача. От Роналду отказался еще один клуб АПЛ

Португалец в Англии никому не интересен

23 ноября 2022, 11:58 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:21
1952
2
Очередная неудача. От Роналду отказался еще один клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не входит в сферу интересов лондонского клуба «Челси».

Сообщается, что летом этого года у «пенсионеров» был интерес к 37-летнему игроку, но тогдашний наставник команды Томас Тухель был против такого трансфера, поэтому до него дело так и не дошло. Сейчас при новом главном тренере Грэме Поттере у «Челси» вообще нет никакого интереса к Роналду.

Лондонцы якобы хотят подписать игроков сборной Англии Деклана Райса («Вест Хэм») и Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд), чтобы укрепить среднюю линию. Кроме того, в «Челси» уверены, что подписание Роналду не скажется благоприятно на атмосфере в раздевалке команды.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду, с которым «Манчестер Юнайтед» расторг контракт, не интересен «Ньюкаслу».

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Челси Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник The Telegraph
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Комментарии 2
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introvert
Тут така річ, що навіть для "рідного" Спортинга підписання Роналду, швидше за все,  створить проблеми в роздягальні. Суто футбольне майбутнє виглядає для португальця похмурим і непривітним.
Ніколи не був його прихильником, але завжди шкода, коли легенди завершують кар`єру на такій ноті.
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+2
Vitaliy88
В Европі наврядче зможе продовжити, вже треба йому їхати на заробітки до МЛС чи ОАЄ
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0
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