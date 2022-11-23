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Англия
23 ноября 2022, 09:03 |
783
2

В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду

«Сорокам» приписывали интерес к португальцу

23 ноября 2022, 09:03 |
783
2
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о вероятном подписании клубом португальского форварда Криштиану Роналду, который, как известно, накануне, во вторник 22 ноября, покинул «Манчестер Юнайтед» после расторжения контракта.

«Мы пытаемся обеспечить долгосрочный рост. На данный момент у нас довольно возрастной состав... Нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», - заявил Хау.

Ранее стало известно, на каких именно финансовых условиях «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Роналду.

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Эдди Хау Ньюкасл Криштиану Роналду Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник CBS Sports
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Andr_Egor
Повернення в Реал на 1-2 роки буде вогонь, та якщо ще Мессі прийде влітку в Барселону, то справжнє Ель Класико повертається! Це мої мрії)
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nick07
ввічливо відмовилис ьнавіть обговорювати
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