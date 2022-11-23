В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о вероятном подписании клубом португальского форварда Криштиану Роналду, который, как известно, накануне, во вторник 22 ноября, покинул «Манчестер Юнайтед» после расторжения контракта.

«Мы пытаемся обеспечить долгосрочный рост. На данный момент у нас довольно возрастной состав... Нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», - заявил Хау.

Ранее стало известно, на каких именно финансовых условиях «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Роналду.