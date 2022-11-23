Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Португалец и английский клуб разорвали отношения
Во вторник, 22 ноября, стало известно, что «Манчестер Юнайтед» разорвал соглашение с португальским нападающим Криштиану Роналду. Сообщается, что клуб с «Олд Траффорд» не будет платить 37-летнему форварду компенсацию за расторжение договора.
Контракт между клубом и Роналду, который был разорван, действовал до июня 2023 года. Таким образом, нападающий остался без гарантированной заработной платы в размере 16 млн евро.
Ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором высказываниями о «Манчестер Юнайтед» нанес удар по имиджу клуба.
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