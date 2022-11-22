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Англия
22 ноября 2022, 23:29 | Обновлено 22 ноября 2022, 23:30
1643
1

Первый реальный кандидат? Клуб из АПЛ может подписать Роналду

«Ньюкасл» готов подписать звездного португальца

22 ноября 2022, 23:29 | Обновлено 22 ноября 2022, 23:30
1643
1
Первый реальный кандидат? Клуб из АПЛ может подписать Роналду
Instagram. Криштиану Роналду

Английский футбольный клуб «Ньюкасл» готов подписать звездного 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду.

Ранее Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и теперь является свободным агентом. Сообщается, что Роналду может попасть в коллектив «сорок» уже в январе.

Отметим, что ране игроком активно интересовались «Челси» и «Бавария». Но мюнхенцы уже заявили, что не смотря на травму Мане, подписывать Роналду они не собираются.

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Ньюкасл Криштиану Роналду трансферы АПЛ трансферы
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Источник Marca
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Комментарии 1
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Am
Цікавий варіант і цілком реальний. Потрапляння в ЛЧ як хоче сам Роналдо буде залижити від нього самого - зараз ньюкасл на 3 місці АПЛ
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