Первый реальный кандидат? Клуб из АПЛ может подписать Роналду

Английский футбольный клуб «Ньюкасл» готов подписать звездного 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду.

Ранее Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и теперь является свободным агентом. Сообщается, что Роналду может попасть в коллектив «сорок» уже в январе.

Отметим, что ране игроком активно интересовались «Челси» и «Бавария». Но мюнхенцы уже заявили, что не смотря на травму Мане, подписывать Роналду они не собираются.