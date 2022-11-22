Первый реальный кандидат? Клуб из АПЛ может подписать Роналду
«Ньюкасл» готов подписать звездного португальца
Английский футбольный клуб «Ньюкасл» готов подписать звездного 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду.
Ранее Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и теперь является свободным агентом. Сообщается, что Роналду может попасть в коллектив «сорок» уже в январе.
Отметим, что ране игроком активно интересовались «Челси» и «Бавария». Но мюнхенцы уже заявили, что не смотря на травму Мане, подписывать Роналду они не собираются.
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