Назван лучший игрок матча Франции с Австралией. И это не Жиру

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе назван лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира 2022 против Австралии (4:1).

23-летний французский нападающий забил гол и отдал голевую передачу, за что получил приз MVP матча от организаторов.

Сборная Франции набрала 3 очка и возглавила группу D после первого тура. Дубль в матче против Австралии оформил Оливье Жиру.

Picking up where he left off 😤



Kylian Mbappe is the @Budweiser Player of the Match 🇫🇷 #YoursToTake #Budweiser #POTM @budfootball pic.twitter.com/ZEDNjSIVg1