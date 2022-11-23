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  4. Назван лучший игрок матча Франции с Австралией. И это не Жиру
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 04:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 05:39
532
0

Назван лучший игрок матча Франции с Австралией. И это не Жиру

Киллиан Мбаппе забил гол во втором тайме и внес весомый вклад в победу

23 ноября 2022, 04:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 05:39
532
0
Назван лучший игрок матча Франции с Австралией. И это не Жиру
Getty Images/Global Images Ukraine. Жиру и Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе назван лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира 2022 против Австралии (4:1).

23-летний французский нападающий забил гол и отдал голевую передачу, за что получил приз MVP матча от организаторов.

Сборная Франции набрала 3 очка и возглавила группу D после первого тура. Дубль в матче против Австралии оформил Оливье Жиру.

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Источник Sport.ua
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