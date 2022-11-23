Назван лучший игрок матча Франции с Австралией. И это не Жиру
Киллиан Мбаппе забил гол во втором тайме и внес весомый вклад в победу
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе назван лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира 2022 против Австралии (4:1).
23-летний французский нападающий забил гол и отдал голевую передачу, за что получил приз MVP матча от организаторов.
Сборная Франции набрала 3 очка и возглавила группу D после первого тура. Дубль в матче против Австралии оформил Оливье Жиру.
Picking up where he left off 😤— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022
Kylian Mbappe is the @Budweiser Player of the Match 🇫🇷 #YoursToTake #Budweiser #POTM @budfootball pic.twitter.com/ZEDNjSIVg1
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