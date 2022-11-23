Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оливье ЖИРУ: «В начале игры мы немного испугались, но быстро отреагировали»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 03:42 | Обновлено 23 ноября 2022, 03:59
134
0

Оливье ЖИРУ: «В начале игры мы немного испугались, но быстро отреагировали»

Оливье оформил дубль и вышел на первое место по голам за сборную Франции

23 ноября 2022, 03:42 | Обновлено 23 ноября 2022, 03:59
134
0
Оливье ЖИРУ: «В начале игры мы немного испугались, но быстро отреагировали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу над командой Австралии (4:1) в первом туре ЧМ-2022:

«Что нам нужно улучшить? Начало матча, если мы хотим добиться идеала. Мы должны лучше входить в игру. Мы немного испугались, но потом быстро отреагировали, смогли вернуться в игру и продолжить борьбу.

Хотя могли забить больше голов, но хорошо себя показали сегодня и были эффективны. Но не все идеально. Очень хорошо, что динамика и уверенность переломили ситуацию. Нам придется учиться на этих маленьких ошибках».

В этой встрече Жиру оформил дубль и вышел на первое место в истории национальной команды по забитым голам (51 мяч, как и у Тьерри Анри).

По теме:
Порвал кресты. Лукас Эрнандес из-за травмы пропустит остаток ЧМ-2022
Коуч Австралии: «Мы бы хотели, чтоб дали финальный свисток на 15-й минуте»
ДРОГБА: «Фанаты ожидали, что будет феерить Бензема. Но у команды есть Жиру»
сборная Франции по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 по футболу Оливье Жиру Франция - Австралия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ
Футбол | 23 ноября 2022, 01:18 0
Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ
Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ

Представляем группу F на чемпионате мира в Катаре

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Футбол | 22 ноября 2022, 19:40 15
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду

Португалец покидает стан манкунианцев

Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Футбол | 23.11.2022, 00:05
Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Футбол | 22.11.2022, 16:02
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 22.11.2022, 07:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
21.11.2022, 18:59 6
Другие виды
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
21.11.2022, 20:20
Футбол
Израиль готов дать Украине ракеты. Но при одном условии
Израиль готов дать Украине ракеты. Но при одном условии
21.11.2022, 14:30
Война
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
21.11.2022, 18:33
Футбол
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
21.11.2022, 18:23 3
MMA
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
21.11.2022, 13:00
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности