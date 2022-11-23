Оливье ЖИРУ: «В начале игры мы немного испугались, но быстро отреагировали»

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу над командой Австралии (4:1) в первом туре ЧМ-2022:

«Что нам нужно улучшить? Начало матча, если мы хотим добиться идеала. Мы должны лучше входить в игру. Мы немного испугались, но потом быстро отреагировали, смогли вернуться в игру и продолжить борьбу.

Хотя могли забить больше голов, но хорошо себя показали сегодня и были эффективны. Но не все идеально. Очень хорошо, что динамика и уверенность переломили ситуацию. Нам придется учиться на этих маленьких ошибках».

В этой встрече Жиру оформил дубль и вышел на первое место в истории национальной команды по забитым голам (51 мяч, как и у Тьерри Анри).