Жиру стал 2-м по возрасту автором дубля на чемпионате мира. А у кого рекорд

В возрасте 36 лет и 53 дней Оливье Жиру стал вторым по возрасту игроком, совершившим дубль на чемпионате мира.

А рекордсменом является Роже Милла, который забил два гола на ЧМ в 1990 году за Камерун в возрасте 38 лет.

В стартовом туре ЧМ-2022 французы, пропустив первыми гол, обыграли представителей Зеленого континента, команду Австралии, со счетом 4:1. Дубль оформил Оливье Жиру, еще по голу забили Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.

Теперь на счету Жиру 51 гол за сборную Франции. Столько же имеет и легендарный Тьерри Анри. Это рекордные числа для сборной.