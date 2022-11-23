Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жиру стал 2-м по возрасту автором дубля на чемпионате мира. А у кого рекорд
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 23 ноября 2022, 02:19
227
0

Жиру стал 2-м по возрасту автором дубля на чемпионате мира. А у кого рекорд

Роже Милла забил два гола на ЧМ в 1990 году за Камерун в возрасте 38 лет

23 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 23 ноября 2022, 02:19
227
0
Жиру стал 2-м по возрасту автором дубля на чемпионате мира. А у кого рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В возрасте 36 лет и 53 дней Оливье Жиру стал вторым по возрасту игроком, совершившим дубль на чемпионате мира.

А рекордсменом является Роже Милла, который забил два гола на ЧМ в 1990 году за Камерун в возрасте 38 лет.

В стартовом туре ЧМ-2022 французы, пропустив первыми гол, обыграли представителей Зеленого континента, команду Австралии, со счетом 4:1. Дубль оформил Оливье Жиру, еще по голу забили Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.

Теперь на счету Жиру 51 гол за сборную Франции. Столько же имеет и легендарный Тьерри Анри. Это рекордные числа для сборной.

По теме:
Коуч Австралии: «Мы бы хотели, чтоб дали финальный свисток на 15-й минуте»
ДРОГБА: «Фанаты ожидали, что будет феерить Бензема. Но у команды есть Жиру»
Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ
рекорд Тьерри Анри сборная Франции по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 по футболу Оливье Жиру Франция - Австралия Роже Милла
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый реальный кандидат? Клуб из АПЛ может подписать Роналду
Футбол | 22 ноября 2022, 23:29 2
Первый реальный кандидат? Клуб из АПЛ может подписать Роналду
Первый реальный кандидат? Клуб из АПЛ может подписать Роналду

«Ньюкасл» готов подписать звездного португальца

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 22 ноября 2022, 07:00 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2022, 14:33
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
Футбол | 22.11.2022, 20:50
Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Футбол | 22.11.2022, 14:08
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
21.11.2022, 18:59 6
Другие виды
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
22.11.2022, 15:30 12
Бокс
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
21.11.2022, 13:13 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 15
Футбол
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
22.11.2022, 11:00 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности