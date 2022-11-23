Жиру стал 2-м по возрасту автором дубля на чемпионате мира. А у кого рекорд
Роже Милла забил два гола на ЧМ в 1990 году за Камерун в возрасте 38 лет
В возрасте 36 лет и 53 дней Оливье Жиру стал вторым по возрасту игроком, совершившим дубль на чемпионате мира.
А рекордсменом является Роже Милла, который забил два гола на ЧМ в 1990 году за Камерун в возрасте 38 лет.
В стартовом туре ЧМ-2022 французы, пропустив первыми гол, обыграли представителей Зеленого континента, команду Австралии, со счетом 4:1. Дубль оформил Оливье Жиру, еще по голу забили Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.
Теперь на счету Жиру 51 гол за сборную Франции. Столько же имеет и легендарный Тьерри Анри. Это рекордные числа для сборной.
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