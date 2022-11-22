Его не остановить. Жиру повторил достижение легенды Франции
Форвард «Милана» забил 51-й гол за сборную Франции
Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе D между сборными Франции и Австралии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу французов.
В этой игре дублем отметился 36-летний нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру. Теперь на его счету 51 гол за сборную Франции. Столько же имеет и легендарный Тьерри Анри.
К слову, помимо Франции и Австралии в группе D также играют сборные Дании и Туниса. Их матч завершился со счетом 0:0.
Make that 5️⃣1️⃣ for Olivier Giroud! https://t.co/AD5oWchWII— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022
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