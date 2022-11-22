Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боевые нули. Тунис отобрал очки у сборной Дании
Чемпионат мира
Дания
22.11.2022, FT 0 : 0
Тунис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 16:58 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:43
706
1

Боевые нули. Тунис отобрал очки у сборной Дании

Стартовала борьба в группе D на ЧМ-2022

22 ноября 2022, 16:58 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:43
706
1
Боевые нули. Тунис отобрал очки у сборной Дании
Getty Images/Global Images Ukraine

Матчем Дания – Тунис стартовала борьба в группе D на чемпионате мира. Датчане прямо сейчас переживают один из самых славных периодов в истории своей сборной, поэтому по праву подходили к матчу в статусе фаворитов.

Но довольно неожиданно с первых же минут матча Тунис сумел навязать очень серьезную борьбу своим соперникам. Опасных моментов в первом тайме было довольно мало, но интенсивность игры была очень высокой – оставалось лишь понять, насколько долго Тунис сможет играть в таком режиме.

Сборная Дании пыталась создавать угрозу воротам соперника в первую очередь с помощью стандартов. Но на что-то большее, чем парочка ударов из-за пределов штрафной после подборов, команды Каспера Юльмана не хватило.

Тем не менее, самый опасный момент тайма создал Тунис, и именно после розыгрыша углового. Лайдуни мощно пробивал метров с семи в ближний угол, но не попал. А под конец тайма Жебали вышел один на один со Шмейхелем, пытался перебросить голкипера датчан, но тот совершил суперсейв. Впрочем, если бы гол в этом эпизоде был забит, его бы не засчитали – Жебали в момент передачи был в офсайде. Но, поскольку взятия ворот не было – VAR не применялся, и вне игры не зафиксировали.

  • Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

А уже в компенсированное к первому тайму время повреждение колена получил ключевой опорник сборной Дании Томас Дилэйни. Еще до перерыва вместо него на поле вышел вингер Миккель Дамсгор, который занял позицию Кристиана Эриксена, а сам хавбек «Манчестер Юнайтед» стал играть глубже, в центре поля.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами, после чего игра вернулась к тому рисунку, который ми видели в первом тайме. Наставника датчан это не устраивало, и в середине тайма он сделал тройную замену, после которой команда отошла от стартовой схемы 3-5-2 и перешла на более атакующую схему с четырьмя защитниками.

Getty Images/Global Images Ukraine

И уже спустя три минуты Дания создала два очень опасных момента подряд. Сначала Эриксен опасно пробил с 20 метров, но вратарь сборной Туниса Дахмен перевел мяч на угловой. После его розыгрыша возник еще более опасный момент: Андреас Кристенсен пробивал головой, и мяч чудом разминулся со штангой и головой свежего Андреаса Корнелиуса, который сменил на позиции центрфорварда Каспера Дольберга.

Однако тот всплеск активности датчан оказался краткосрочным. Тунис все реже выбегал в контратаки, но Дания воплотить свое территориальное преимущество в опасные момент не могла. Последний шанс вырвать победу у команды Юльмана был уже в компенсированное время. После розыгрыша углового защитник сборной Туниса Мериах сыграл рукой в своей штрафной площадке, однако арбитр матча поставить пенальти в этом эпизоде не решился, хотя оснований имел более чем достаточно.

Спорное решение с точки зрения правил, но совершенно справедливое по духу игры. Дания испытывала в этом матче острую нехватку свежих идей в атаке и на победу не наиграла, да и Тунис приятно впечатлил, особенно в первом тайме. Нулевая ничья, которая закручивает интригу в группе D и повышает шансы Австралии, которой сегодня вечером играть с действующими чемпионами мира, Францией.

Чемпионат мира-2022. Первый тур. Группа D

Дания – Тунис – 0:0

Дания: Шмайхель, Андерсен, Кьер (Йенсен 65), А.Кристенсен, Р.Кристенсен, Дилэйни (Дамсгор 45+1), Мэле, Хойбьерг, Сков-Ольсен (Линдстрем 65), Эриксен, Долберг (Корнелиус 65)

Тунис: Дахмен, Тальби, Мериах, Бронн, Драгер (Кешрида 88), Абди, Лаидуни (Сасси 88), Шкири, Бен Слиман (Слити 67), Джебали (Хенисси 80), Мсакни (Межбри 80)

Р. Кристенсен 25, Йенсен 78 – Хенисси 86

Арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Стадион: Эдьюкейшн Сити (Аль-Райян)

Удары (в створ): 12 (6) – 12 (1)
Угловые: 11 – 9
Офсайды: 1 – 1

По теме:
Германия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мексика – Польша. Видео голов (обновляется)
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Германия – Япония
сборная Дании по футболу сборная Туниса по футболу Дания - Тунис ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
Футбол | 21 ноября 2022, 19:25 6
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму

Чиновникам не понравился дизайн футболок бельгийцев

​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
Другие виды | 21 ноября 2022, 18:59 6
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК

Украинский борец выразил протест

Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Футбол | 22.11.2022, 14:08
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Тренер Аргентины: «Это грустный день, но нужно подняться и идти дальше»
Футбол | 22.11.2022, 15:28
Тренер Аргентины: «Это грустный день, но нужно подняться и идти дальше»
Тренер Аргентины: «Это грустный день, но нужно подняться и идти дальше»
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 22.11.2022, 11:00
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dar Veter
Не думал что Тунис такой резкий.
Трибуны вводили в оману - хибне сприняття    Так много было красного, что я чуть не поверил, что там все за Данию.))  А потом посмотрел флаги стран. Судья - раз, два (без три). 
Не дал пеналь за оттопыренную руку в ворота Дании. У нас бы за такое даже Шахтеру против Миная поставили. Это раз.
Ну а два - не дал пеналь в другую сторону за  попавший в руку мяч от корпуса. У нас бы поставили . Ингульцу против Кривбасса.)
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
21.11.2022, 18:33
Футбол
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 6
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
22.11.2022, 07:00
Футбол
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
22.11.2022, 15:30 11
Бокс
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности