Матчем Дания – Тунис стартовала борьба в группе D на чемпионате мира. Датчане прямо сейчас переживают один из самых славных периодов в истории своей сборной, поэтому по праву подходили к матчу в статусе фаворитов.

Но довольно неожиданно с первых же минут матча Тунис сумел навязать очень серьезную борьбу своим соперникам. Опасных моментов в первом тайме было довольно мало, но интенсивность игры была очень высокой – оставалось лишь понять, насколько долго Тунис сможет играть в таком режиме.

Сборная Дании пыталась создавать угрозу воротам соперника в первую очередь с помощью стандартов. Но на что-то большее, чем парочка ударов из-за пределов штрафной после подборов, команды Каспера Юльмана не хватило.

Тем не менее, самый опасный момент тайма создал Тунис, и именно после розыгрыша углового. Лайдуни мощно пробивал метров с семи в ближний угол, но не попал. А под конец тайма Жебали вышел один на один со Шмейхелем, пытался перебросить голкипера датчан, но тот совершил суперсейв. Впрочем, если бы гол в этом эпизоде был забит, его бы не засчитали – Жебали в момент передачи был в офсайде. Но, поскольку взятия ворот не было – VAR не применялся, и вне игры не зафиксировали.

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А уже в компенсированное к первому тайму время повреждение колена получил ключевой опорник сборной Дании Томас Дилэйни. Еще до перерыва вместо него на поле вышел вингер Миккель Дамсгор, который занял позицию Кристиана Эриксена, а сам хавбек «Манчестер Юнайтед» стал играть глубже, в центре поля.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами, после чего игра вернулась к тому рисунку, который ми видели в первом тайме. Наставника датчан это не устраивало, и в середине тайма он сделал тройную замену, после которой команда отошла от стартовой схемы 3-5-2 и перешла на более атакующую схему с четырьмя защитниками.

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И уже спустя три минуты Дания создала два очень опасных момента подряд. Сначала Эриксен опасно пробил с 20 метров, но вратарь сборной Туниса Дахмен перевел мяч на угловой. После его розыгрыша возник еще более опасный момент: Андреас Кристенсен пробивал головой, и мяч чудом разминулся со штангой и головой свежего Андреаса Корнелиуса, который сменил на позиции центрфорварда Каспера Дольберга.

Однако тот всплеск активности датчан оказался краткосрочным. Тунис все реже выбегал в контратаки, но Дания воплотить свое территориальное преимущество в опасные момент не могла. Последний шанс вырвать победу у команды Юльмана был уже в компенсированное время. После розыгрыша углового защитник сборной Туниса Мериах сыграл рукой в своей штрафной площадке, однако арбитр матча поставить пенальти в этом эпизоде не решился, хотя оснований имел более чем достаточно.

Спорное решение с точки зрения правил, но совершенно справедливое по духу игры. Дания испытывала в этом матче острую нехватку свежих идей в атаке и на победу не наиграла, да и Тунис приятно впечатлил, особенно в первом тайме. Нулевая ничья, которая закручивает интригу в группе D и повышает шансы Австралии, которой сегодня вечером играть с действующими чемпионами мира, Францией.

Чемпионат мира-2022. Первый тур. Группа D

Дания – Тунис – 0:0

Дания: Шмайхель, Андерсен, Кьер (Йенсен 65), А.Кристенсен, Р.Кристенсен, Дилэйни (Дамсгор 45+1), Мэле, Хойбьерг, Сков-Ольсен (Линдстрем 65), Эриксен, Долберг (Корнелиус 65)

Тунис: Дахмен, Тальби, Мериах, Бронн, Драгер (Кешрида 88), Абди, Лаидуни (Сасси 88), Шкири, Бен Слиман (Слити 67), Джебали (Хенисси 80), Мсакни (Межбри 80)

Р. Кристенсен 25, Йенсен 78 – Хенисси 86

Арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Стадион: Эдьюкейшн Сити (Аль-Райян)

Удары (в створ): 12 (6) – 12 (1)

Угловые: 11 – 9

Офсайды: 1 – 1