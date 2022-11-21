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21 ноября 2022, 21:01 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:13
162
0

Дания – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

«Датский динамит» готов «взрываться» уже со старта турнира

21 ноября 2022, 21:01 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:13
162
0
Дания – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, в Эр-Райян на стадионе «Эдюкэйшн Сити» состоится матч первого тура чемпионата мира-2022 в рамках группы D, в котором сыграют Дания и Тунис. Стартовый свисток мексиканского рефери Сезара Артуро Рамоса Паласуелоса из Кульякана прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

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Дания


Уже несколько лет прошло с того момента, как осталось позади эпоха, когда сборную Дании даже в европейском масштабе можно было особо не брать в расчет при попадании данной команды в группу к наиболее именитым грандам. «Датский динамит» нашел свое место в руках грамотного 50-летнего наставника Каспера Хьюлманда, и теперь можно смело говорить о том, что далеко не действующие чемпионы мира, французы, могут считаться фаворитами данного квартета. Что примечательно в текущем созыве «11 друзей Ольсена», так это то, что попасть в него из местной лиги является крайне сложной задачей. Лишь ведущий форвард «Копенгагена» Андреас Корнелиус сумел этот сделать перед турниром в Катаре, в то время как все остальные 25 исполнителей в свое время успешно построили клубные карьеры в топ-чемпионатах Европы.

Живые иконы команды в лице Каспера Шмейхеля, Симона Кьера и Кристиана Эриксена вполне гармонично смотрятся рядом с безумно талантливыми Миккелем Дамсгором, Андреасом Сков Ольсеном и Йеспером Лидстремом, от которых на этом турнире ожидают выступлений высшего уровня мастерства, хотя юношам всего по 22 года от роду. Отборочную группу датчане проскочили лишь с одним поражением в последнем из десяти туров, после чего чуть не отправили французов в дивизион B Лиги наций УЕФА, а теперь хотят поглумиться над ними еще и на чемпионате мира. Однако «алой гвардии» впору было бы попридержать коней, так как она все еще принадлежит к разряду команд настроения, поэтому крайне важно будет с победы начать выступления на турнире.

Тунис


Представители африканского континента в таких условиях попадают в незавидное положение, так как даже на фоне той же Австралии Тунис выглядит далеко не явным претендентом хотя бы на итоговую третью строчку. Ключевая проблема Джалеля Кадри при этом заключается в скупом наборе громких имен, что в группе с таким составом команд может сыграть определяющую роль в итоговом распределении мест. Ганнибал Межбри в свои 19 и опытом академии «Манчестер Юнайтед», конечно, выглядит многообещающе, но костяк команды, состоящий из представителей внутреннего чемпионата, навряд ли даст ему возможность открыто демонстрировать свой талант в матчах против топ-соперников.

С другой стороны, у «орлов Карфагена» на острие атаки будет присутствовать опытный Вахби Хазри, для которого данный турнир вполне может считаться заключительным в карьере, несмотря на 31-летний возраст исполнителя. Есть четка уверенность, что в матчах против Дании и Франции Тунис будет играть от глубокой обороны, а украинские болельщики со стажем даже смогут вспомнить в этом контексте игру нашей сборной против данной страны на мундиале-2006 в Германии (1:0). Впрочем, даже один лишь тот факт, что африканская страна попадает во второй раз подряд на чемпионат мира, не имея при этом ярко выраженных звезд в составе, должен вызывать уважение. С другой стороны, в плей-офф тунисцам явно повезло попасть на Мали (и при этом пройти соперников за счет одного гола в двух матчах), в то время как среди вариантов были Египет, Камерун и Гана.

Ориентировочные составы


Дания: Шмейхель – Мехле, Кристенсен, Кьер, Васс – Дилейни, Хойбьерг – Линдстрем, Эриксен, Сков Ольсен – Дольберг.

Тунис: Дамен – Абди, Бронн, Талби, Дрэгер – Шаалали, Скири, Лайдуни – Хазри, Мсакни, Бен Слиман.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке европейская сборная окажется сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Дания (-1) с коэффициентом 1.85 по линии Parimatch.

22 ноября, вторник

Дания – Тунис
Эр-Райян. «Эдюкэйшн Сити». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и телеканал Суспільне Спорт
Арбитр: Сезар Артуро Рамос Паласуелос (Кульякан, Мексика)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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