Чемпионат мира22 ноября 2022, 17:37 |
1826
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Дания – Тунис – 0:0. Ударов много – толку мало. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре
22 ноября 2022, 17:37 |
1826
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Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Дании и Туниса.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Дания – Тунис – 0:0
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Обзор матча
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