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Чемпионат мира
Дания
22.11.2022, FT 0 : 0
Тунис
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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 17:37 |
1826
0

Дания – Тунис – 0:0. Ударов много – толку мало. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре

22 ноября 2022, 17:37 |
1826
0
Дания – Тунис – 0:0. Ударов много – толку мало. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Дании и Туниса.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Дания – Тунис – 0:0

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Обзор матча

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Источник Sport.ua
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