Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Дании и Туниса.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Дания – Тунис – 0:0

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Обзор матча