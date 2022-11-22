Чемпионат мира22 ноября 2022, 00:24 |
53
0
Дания – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября в 15:00 поединок Мундиаля-2022
22 ноября 2022, 00:24 |
53
0
Во вторник, 22 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Дании и Туниса.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 ноября 2022, 01:20 0
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Футбол | 21 ноября 2022, 23:04 0
Дебютный гол валлийца на чемпионатах мира
Футбол | 21.11.2022, 19:25
Теннис | 21.11.2022, 01:30
Футбол | 21.11.2022, 16:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2022, 11:46 6
21.11.2022, 08:40 4
MMA
20.11.2022, 15:10 14
20.11.2022, 18:55 2
20.11.2022, 20:23 4
20.11.2022, 22:05 2
20.11.2022, 16:15 25