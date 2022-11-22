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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 00:24 |
53
0

Дания – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 ноября в 15:00 поединок Мундиаля-2022

22 ноября 2022, 00:24 |
53
0
Дания – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Дании и Туниса.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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