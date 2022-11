3,5 года без поражений. Невероятная серия Аргентины завершилась на ЧМ-2022

Сборная Аргентины перед стартом чемпионата мира находилась на невероятной серии из 36 матчей подряд без поражений, а последняя неудача случилась летом 2019 года.

С того времени команда Лионеля Скалони не проигрывала, одержав 25 побед и 11 раз сыграв вничью, однако во вторник сборная сенсационно уступила Саудовской Аравии в первом туре ЧМ-2022 со счетом 1:2.

В группе сборной Аргентины кроме Саудовской Аравии играют Польша и Мексика, поэтому далее южноамериканской команде легче точно не будет.



In their opening game of the 2022 World Cup, Saudi Arabia have ended Argentina's 36-game unbeaten run. 🇸🇦



Football, eh?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/CVTtC482yU