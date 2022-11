С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира 2022 по футболу. Этот Мундиаль войдет в историю как первый, который пройдет на Ближнем Востоке.

Принимать матчи будут 8 стадионов в 5 городах. 32 участника, которые квалифицировались через континентальные отборы, волей жереба были разделены на 8 групп, в каждом квартете традиционно по четыре сборные.

Интересно, что это последний чемпионат мира с 32 командами в финальной стадии. Начиная с 2026 года, на Мундиале будут соревноваться 48 сборных. Возможно, это упростит задачу отбора для сборной Украины, которой после 2006 года пока не удавалось добыть заветную путевку на престижнейший турнир.

Матч-открытие – Катар – Эквадор. Начало в 18:00 по Киеву.

Сегодня, 20 ноября, состоялось официальное открытие ЧМ-2022 по футболу.

ФОТО. В Катаре состоялась церемония открытия ЧМ-2022 по футболу:

