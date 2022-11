Стали известны финалисты парного Итогового турнира АТР

В субботу, 19 ноября, завершились полуфинальные матчи парного Итогового турнира.

Хорватская пара Никола Мектич / Мате Павич в трех сетах обыграли тандем Ллойд Гласспул / Харри Хелиоварра. Раджив Рам и Джо Солсбери, в свою очередь, в двух сетах выиграли у первых ракеток мира Уэса Колхофа и Нила Скупски.

ATP Finals. Пары. 1/2 финала

Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Ллойд Гласспул (Великобритания) / Харри Хелиоварра (Финляндия) – 6:4, 6:7 (4:7), [10:6]

Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – Уэс Колхоф (Нидерланды) / Нил Скупски (Великобритания) – 7:6 (9:7), 6:4

Финальный матч состоится сегодня, 20 ноября, не ранее 17:00 по киевскому времени.

ATP Finals. Пары. Финал

Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания)

FINAL BOUND 🤩@Nmektic & Pavic defeat Glasspool/Heliovaara 6-4 6-7 10-6 and are through to their first #NittoATPFinals final as a pair! pic.twitter.com/zwQMvLWmaZ