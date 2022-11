Каспер Рууд стал первым полуфиналистом ATP Finals, Надаль потерял шансы

Норвежский теннисист Каспер Рууд во втором туре группового этапа АТР Finals обыграл американца Тейлора Фритца в трех сетах за 2 часа и 14 минут.

Эта победа позволила Каспере досрочно выиграть зеленую группу и попасть во второй раз подряд в полуфинал. В 2021 году Рууд также вышел из группы на Итоговом турнире АТР, но проиграл в полуфинале.

В последнем туре зеленой группы Каспер сыграет с Рафаэлем Надалем. Вторую путевку в полуфинал из этой группы разыграют Тейлор Фритц и Феликс Оже-Альяссим. Победитель этого матча выйдет в плей-офф соревнований.

🏆 ATP Finals. Групповой этап, 2-й тур, 15 ноября

Каспер Рууд (Норвегия) – Тейлор Фритц (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (8:6)

