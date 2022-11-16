Каспер Рууд стал первым полуфиналистом ATP Finals, Надаль потерял шансы
Норвежский теннисист во 2-м туре обыграл американца Тейлора Фритца
Норвежский теннисист Каспер Рууд во втором туре группового этапа АТР Finals обыграл американца Тейлора Фритца в трех сетах за 2 часа и 14 минут.
Эта победа позволила Каспере досрочно выиграть зеленую группу и попасть во второй раз подряд в полуфинал. В 2021 году Рууд также вышел из группы на Итоговом турнире АТР, но проиграл в полуфинале.
В последнем туре зеленой группы Каспер сыграет с Рафаэлем Надалем. Вторую путевку в полуфинал из этой группы разыграют Тейлор Фритц и Феликс Оже-Альяссим. Победитель этого матча выйдет в плей-офф соревнований.
🏆 ATP Finals. Групповой этап, 2-й тур, 15 ноября
Каспер Рууд (Норвегия) – Тейлор Фритц (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (8:6)
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First to the final four 👏— ATP Tour (@atptour) November 15, 2022
Congratulations, @CasperRuud98 #NittoATPFinals pic.twitter.com/9FPX3EsXqk
Check out the moment @CasperRuud98 takes out Fritz 6-3 4-6 7-6(6) 🔥#NittoATPFinals pic.twitter.com/neyakAgsIT— ATP Tour (@atptour) November 15, 2022
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