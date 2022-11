Фанаты Эвертона устроили обструкцию команде. Дело чуть не дошло до драки

12 ноября в матче 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде разгромно проиграл «Борнмуту» (0:3).

Недовольные болельщики «ирисок» устроили обширную обструкцию своим игрокам после окончания встречи.

Когда Алекс Ивоби бросил свою футболку фанатам как сувенир, те сразу же выбросили ее обратно. Одноклубники украинца Виталия Миколенко вступили в перепалку с болельщиками, и только вмешательство стюардов и полиции погасило накал страстей.

Очень агрессивен в выяснении отношение был голкипер Джонатан Пикфорд. А вот коуч ирисок Фрэнк Лэмпард, под которым зашаталось кресло из-за неудач команды, пытался всех успокоить.

Виталий Миколенко был заменен на 30-й минуте матча из-за травмы головы. «Эвертон» имеет всего 14 очков и находится в опасной зоне на 17-м месте среди 20 команд АПЛ.

Iwobi throws his shirt to Everton fans… And they lob it right back 😅😅😅 📹 @iamlewisrowe pic.twitter.com/Jk4mW3uqUr

Angry scenes at the Everton end, as the players come over to the fans after the 3-0 defeat to Bournemouth pic.twitter.com/W8e92kiGp9