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Борнмут
12.11.2022, FT 3 : 0
Эвертон
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Англия
12 ноября 2022, 22:47 |
449
0

Борнмут – Эвертон – 3:0. Розгром ирисок и травма Миколенко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

12 ноября 2022, 22:47 |
449
0
Борнмут – Эвертон – 3:0. Розгром ирисок и травма Миколенко. Видео голов
ФК Борнмут

12 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Эвертоном». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 29-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко получил травму и был вынужден покинуть поле.

Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур

АПЛ. 12 ноября

«Борнмут» – «Эвертон» – 3:0

Голы: Тавернье, 18, Мур, 25, Энтони, 69

Смотрите видео голов и лучшие моменты матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Борнмут).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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