Англия12 ноября 2022, 22:47 |
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Борнмут – Эвертон – 3:0. Розгром ирисок и травма Миколенко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ
12 ноября 2022, 22:47 |
449
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12 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Эвертоном». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
На 29-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко получил травму и был вынужден покинуть поле.
Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур
АПЛ. 12 ноября
«Борнмут» – «Эвертон» – 3:0
Голы: Тавернье, 18, Мур, 25, Энтони, 69
Смотрите видео голов и лучшие моменты матча:
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Борнмут).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
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