12 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Эвертоном». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 29-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко получил травму и был вынужден покинуть поле.

Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур

АПЛ. 12 ноября

«Борнмут» – «Эвертон» – 3:0

Голы: Тавернье, 18, Мур, 25, Энтони, 69

Смотрите видео голов и лучшие моменты матча: