ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
Украинца заменили в первом тайме
В матче чемпионата Англии «Борнмут» - «Эвертон» украинский защитник гостей Виталий Миколенко вышел в основном составе, однако не сыграл даже первый тайм.
Миколенко заменили на 29-й минуте из-за травмы. Игрок какое-то время провел на газоне, однако был вынужден покинуть поле, его заменил Шеймус Коулмэн.
К тому времени ливерпульская команда уже проигрывала 0:2.
В нынешнем сезоне Виталий провел 14 матчей. Сейчас в АПЛ будет пауза больше месяца из-за ЧМ-2022, поэтому у Миколенко будет время восстановиться.
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