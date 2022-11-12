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  4. ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
Англия
12 ноября 2022, 18:02 | Обновлено 12 ноября 2022, 18:10
3174
3

ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ

Украинца заменили в первом тайме

12 ноября 2022, 18:02 | Обновлено 12 ноября 2022, 18:10
3174
3
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Борнмут» - «Эвертон» украинский защитник гостей Виталий Миколенко вышел в основном составе, однако не сыграл даже первый тайм.

Миколенко заменили на 29-й минуте из-за травмы. Игрок какое-то время провел на газоне, однако был вынужден покинуть поле, его заменил Шеймус Коулмэн.

К тому времени ливерпульская команда уже проигрывала 0:2.

В нынешнем сезоне Виталий провел 14 матчей. Сейчас в АПЛ будет пауза больше месяца из-за ЧМ-2022, поэтому у Миколенко будет время восстановиться.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Minolt
Кстати, Я сейчас временно пребываю в Британии и имею возможность смотреть все лиги бесплатно. Очень нравится вторая лига. Зубастая, агрессивная, техничная, играющая только вперёд. Ни одной передачи назад. Не уверен, что наши гранды вошли ды хотя бы топ 5 этой лиги. Теперь насчёт Мики. Игра его потускнела. Играет только сзади, кстати неплохо, но вперёд не бежит (а это главный его козырь). Там есть кому  играть впереди. Жалко парня, пропадет, хотя фанам и нравится.
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Макс Максов
Здоров'я Віталій! Повертайся сильнішим!
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