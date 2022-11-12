В субботу, 12 ноября, в Борнмуте на поле арены «Вайталити Стэдиум», вместимостью 11 379 зрителей, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Бортнмут» сыграет с «Эвертоном». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Коллектив Гари О’Нила занимает 17 позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 14 сыгранных поединках он набрал 13 очков, добившись 3 побед при 4 ничьих, а в 7 встречах потерпел поражения.

В настоящий момент у «Борнмута» продолжается серия из 4 проигранных матчей. Всего же команда без побед уже в пяти поединках чемпионата Англии. 8 октября «вишни» обыграли на своем поле «Лестер» со счетом 2:1. Затем они на выезде разошлись миром 2:2 с «Фулхэмом», после чего вошли в черную полосу из поражений, проиграв поочередно «Саутгемптону» (0:1 дома), «Вест Хэму» (0:2 в гостях), «Тоттенхэму» (2:3 дома) и «Лидсу» (3:4 на выезде).

В минувший мид-уик, волею турнирной сетки розыгрыша Кубка английской лиги, «Борнмут» на своем поле в рамках 1/16 финала турнира выяснил отношения с… «Эвертоном». Игра прошла под диктовку подопечных О’Нила и завершилась их уверенной победой – 4:1. Но Кубок лиги – это Кубок лиги. С матчами в АПЛ он не идет ни в какое сравнение.

В предстоящей игре за «Борнмут» не сыграют Брукс, Келли, Мефам и голкипер Нето. Они все травмированы.

Эвертон

Подопечные Фрэнка Лэмпарда в турнирной таблице английского чемпионата идут на 16 месте. Это аккурат перед «Борнмутом». Они в 14 матчах набрали 14 очков, имея в пассиве 6 поражений при активе из 3 побед и 5 ничьих.

Дела у «ирисок» пошли более-менее сносно только в последнее время, ведь старт сезона в АПЛ они напрочь провалили – 6 матчей без побед (2 поражения, 4 ничьи). Затем команда украинского защитника Виталия Миколенко добилась побед над «Вест Хэмом» (1:0 дома) и «Саутгемптоном» (1:0 в гостях). Впрочем, за такой удачной полосой последовало три кряду провала – поражения от «МЮ» (1:2 дома), «Тоттенхэма» (0:2 в Лондоне) и «Ньюкасла» (0:1 на выезде).

Чуть реабилитировались игроки «Эвертона» победой 3:0 над «Кристал Пэлас» на своем поле и ничьей 0:0 в выездном матче с «Фулхэмом». Но тут же состоялось поражение 0:2 на своем поле от «Лестера». А далее имело место кубковое поражение от «Борнмута», о котором ранее уже упоминалось.

В новой встрече с «вишнями» за «Эвертон» точно не сыграют Калвер-Льюин, Таунсенд и Холгейт. Неизвестно до конца состояние Гуйе и Онана.

Ориентировочные составы

Борнмут: Траверс – Фредерикс, Сенеси, Ротвэлл, Смит, Биллинг, Кук, Лерма, Тавернье, Соланке, Мур.

Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Коуди, Тарковски, Миколенко, Дукуре, Гарнер, Ивоби, Грэй, Макнил, Мопе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

12 ноября, суббота