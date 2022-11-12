Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
12.11.2022 17:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 ноября 2022, 08:23 | Обновлено 12 ноября 2022, 08:30
48
0

Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Обеим командам очки нужны как воздух

12 ноября 2022, 08:23 | Обновлено 12 ноября 2022, 08:30
48
0
Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 ноября, в Борнмуте на поле арены «Вайталити Стэдиум», вместимостью 11 379 зрителей, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Бортнмут» сыграет с «Эвертоном». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Коллектив Гари О’Нила занимает 17 позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 14 сыгранных поединках он набрал 13 очков, добившись 3 побед при 4 ничьих, а в 7 встречах потерпел поражения.

В настоящий момент у «Борнмута» продолжается серия из 4 проигранных матчей. Всего же команда без побед уже в пяти поединках чемпионата Англии. 8 октября «вишни» обыграли на своем поле «Лестер» со счетом 2:1. Затем они на выезде разошлись миром 2:2 с «Фулхэмом», после чего вошли в черную полосу из поражений, проиграв поочередно «Саутгемптону» (0:1 дома), «Вест Хэму» (0:2 в гостях), «Тоттенхэму» (2:3 дома) и «Лидсу» (3:4 на выезде).

В минувший мид-уик, волею турнирной сетки розыгрыша Кубка английской лиги, «Борнмут» на своем поле в рамках 1/16 финала турнира выяснил отношения с… «Эвертоном». Игра прошла под диктовку подопечных О’Нила и завершилась их уверенной победой – 4:1. Но Кубок лиги – это Кубок лиги. С матчами в АПЛ он не идет ни в какое сравнение.

В предстоящей игре за «Борнмут» не сыграют Брукс, Келли, Мефам и голкипер Нето. Они все травмированы.

Эвертон

Подопечные Фрэнка Лэмпарда в турнирной таблице английского чемпионата идут на 16 месте. Это аккурат перед «Борнмутом». Они в 14 матчах набрали 14 очков, имея в пассиве 6 поражений при активе из 3 побед и 5 ничьих.

Дела у «ирисок» пошли более-менее сносно только в последнее время, ведь старт сезона в АПЛ они напрочь провалили – 6 матчей без побед (2 поражения, 4 ничьи). Затем команда украинского защитника Виталия Миколенко добилась побед над «Вест Хэмом» (1:0 дома) и «Саутгемптоном» (1:0 в гостях). Впрочем, за такой удачной полосой последовало три кряду провала – поражения от «МЮ» (1:2 дома), «Тоттенхэма» (0:2 в Лондоне) и «Ньюкасла» (0:1 на выезде).

Чуть реабилитировались игроки «Эвертона» победой 3:0 над «Кристал Пэлас» на своем поле и ничьей 0:0 в выездном матче с «Фулхэмом». Но тут же состоялось поражение 0:2 на своем поле от «Лестера». А далее имело место кубковое поражение от «Борнмута», о котором ранее уже упоминалось.

В новой встрече с «вишнями» за «Эвертон» точно не сыграют Калвер-Льюин, Таунсенд и Холгейт. Неизвестно до конца состояние Гуйе и Онана.

Ориентировочные составы

Борнмут: Траверс – Фредерикс, Сенеси, Ротвэлл, Смит, Биллинг, Кук, Лерма, Тавернье, Соланке, Мур.

Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Коуди, Тарковски, Миколенко, Дукуре, Гарнер, Ивоби, Грэй, Макнил, Мопе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

12 ноября, суббота

Борнмут – Эвертон
Борнмут. «Вайталити Стэдиум». 17:00
ТБ-трансляція – нет
Прогноз Sport.ua – 0:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Шальке – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут - Эвертон Борнмут Эвертон Виталий Миколенко прогнозы Юрий Остроумов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Футбол | 11 ноября 2022, 14:37 7
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022

Трехкратный чемпион мира признался в патриотических чувствах

Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов
Футбол | 11 ноября 2022, 10:24 27
Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов
Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов

Владельцы клуба уже дали «зеленый свет» на одно январское топ-подписание

Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Теннис | 12.11.2022, 07:15
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Вместо ЧМ. Италия объявила состав на два товарищеских матча
Футбол | 12.11.2022, 03:25
Вместо ЧМ. Италия объявила состав на два товарищеских матча
Вместо ЧМ. Италия объявила состав на два товарищеских матча
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Бокс | 11.11.2022, 16:59
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
10.11.2022, 14:28 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
10.11.2022, 20:30 1
Футбол
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
11.11.2022, 07:00 5
Футбол
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
11.11.2022, 12:23 13
Теннис
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
11.11.2022, 07:12
Другие виды
По Херсону путиным принято окончательное решение
По Херсону путиным принято окончательное решение
10.11.2022, 08:32 7
Война
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
10.11.2022, 21:49 11
Футбол
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
11.11.2022, 17:18 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности