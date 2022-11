АПЛ. Голевая феерия у Тоттенхэма, победа Ливерпуля, травма Миколенко

В субботу, 12 ноября, состоялись 6 матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» невероятным образом вырвал победу у «Лидса». К 81-й минуте игры «шпоры» уступали со счетом 2:3, но благодаря дублю Родриго Бентанкура за 2 минуты лондонцы смогли обыграть гостей.

«Эвертон», в свою очередь, в гостях разгромно уступил «Борнмуту». С первых минут в составе «ирисок» на поле появился украинский защитник Виталий Миколенко, но на 29-й минуте игры он получил травму и не смог продолжить матч.

Свои матчи уверенным образом выиграли «Лестер» и «Ливерпуль», а «Ноттингем Форест» минимально обыграл у себя на поле «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур

АПЛ. 12 ноября

«Борнмут» – «Эвертон» – 3:0

Голы: Тавернье, 18, Мур, 25, Энтони, 70

«Вест Хэм» – «Лестер» – 0:2

Голы: Мэддисон, 8, Барнс, 78

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 3:1

Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 – Адамс, 9

«Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас» – 1:0

Гол: Гиббс-Уайт, 54

«Тоттенхэм» – «Лидс» – 4:3

Голы: Кейн, 9, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 – Саммервилл, 10, Родриго, 43, 76

Three 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗜𝗩𝗘 away points as we head into the break 🥰#WHULEI pic.twitter.com/BwBjUdbEfg