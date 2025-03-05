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  4. Арне СЛОТ: «Посмотрите на Усмана Дембеле, это действительно впечатляет»
Лига чемпионов
05 марта 2025, 12:10 |
299
0

Арне СЛОТ: «Посмотрите на Усмана Дембеле, это действительно впечатляет»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал будущий матч с ПСЖ

05 марта 2025, 12:10 |
299
0
Арне СЛОТ: «Посмотрите на Усмана Дембеле, это действительно впечатляет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Ливерпуль».

Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот поделился мнением о предстоящем поединке:

О первом месте на групповом этапе: «Я считаю «Пари Сен-Жермен» одной из сильнейших команд в Европе. Я думаю, что все со мной согласятся, если вы видели, как они играют в последние несколько недель или в последние несколько месяцев. Но это могло произойти и в прежнем формате; так что, если вы оказались на первом месте, раньше всегда была одна команда, которая была на втором месте, и вы думали: «Мы надеемся, что не получим эту команду...» Это может произойти в любом формате».

О влиянии Луиса Энрике на ПСЖ: «Луис Энрике сделал много действительно хороших вещей здесь за последние полтора сезона. Не только в командной игре, но и в индивидуальной . Если вы посмотрите на качество, которое Усман Дембеле привносит в команду на данный момент, это очень впечатляет. Очевидно, что Энрике проделал здесь большую работу и он уже был в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне».

О прессинге соперника: «Нелегко доминировать в аспекте владения мячом против «Пари Сен-Жермен», потому что они всегда рискуют, когда прессингуют. Поэтому они сражаются один на один по всему полю, и это затрудняет для многих команд возможность контролировать мяч. Нам нужно очень хорошо адаптироваться к тому, что они предложат».

Матч ПСЖ – «Ливерпуль» состоится 5 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ ПСЖ - Ливерпуль Арне Слот пресс-конференция Луис Энрике
Николай Титюк Источник: ФК Ливерпуль
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