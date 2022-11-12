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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
12.11.2022, FT 4 : 3
Лидс
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Англия
12 ноября 2022, 23:20 |
303
0

Тоттенхэм – Лидс – 4:3. Камбек шпор в огненном матче. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

12 ноября 2022, 23:20 |
303
0
Тоттенхэм – Лидс – 4:3. Камбек шпор в огненном матче. Видео голов и обзор
Twitter

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

Отметим, что к 81-й минуте игры «шпоры» уступали со счетом 2:3, но благодаря дублю Родриго Бентанкура за 2 минуты лондонцы смогли обыграть гостей.

Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур

АПЛ. 12 ноября

«Тоттенхэм» – «Лидс» – 4:3

Голы: Кейн, 9, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 – Саммервилл, 10, Родриго, 43, 76

Смотрите видео голов и лучшие моменты матча:

События матча

87’
Тайлер Адамс (Лидс) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Дэйвис (Тоттенхэм).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Лидс).
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Источник Sport.ua
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