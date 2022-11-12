Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

Отметим, что к 81-й минуте игры «шпоры» уступали со счетом 2:3, но благодаря дублю Родриго Бентанкура за 2 минуты лондонцы смогли обыграть гостей.

Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур

АПЛ. 12 ноября

«Тоттенхэм» – «Лидс» – 4:3

Голы: Кейн, 9, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 – Саммервилл, 10, Родриго, 43, 76

Смотрите видео голов и лучшие моменты матча: