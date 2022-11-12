Тоттенхэм – Лидс – 4:3. Камбек шпор в огненном матче. Видео голов и обзор
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Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.
Отметим, что к 81-й минуте игры «шпоры» уступали со счетом 2:3, но благодаря дублю Родриго Бентанкура за 2 минуты лондонцы смогли обыграть гостей.
Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур
АПЛ. 12 ноября
«Тоттенхэм» – «Лидс» – 4:3
Голы: Кейн, 9, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 – Саммервилл, 10, Родриго, 43, 76
Смотрите видео голов и лучшие моменты матча:
События матча
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