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Англия
12 ноября 2022, 22:11 | Обновлено 12 ноября 2022, 22:16
858
2

ЛЭМПАРД: «Арбитр неправильно засчитал гол, когда травмировался Миколенко»

Главный тренер «Эвертона» – о поражении «Борнмуту»

12 ноября 2022, 22:11 | Обновлено 12 ноября 2022, 22:16
858
2
ЛЭМПАРД: «Арбитр неправильно засчитал гол, когда травмировался Миколенко»
Instagram. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер английского футбольного клуба «Эвертон» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение «Борнмуту» в матче 16-го тура чемпионата Англии:

«Мы хорошо начали и контролировали игру в первые минуты. Во время первого пропущенного гола была ошибка, но Пикфорд выручил нас несколько раз.

Второй гол арбитр засчитал совершенно неправильно, игру нужно было остановить, так как Миколенко получил травму. Но мы пропускаем эти детали, ведь мы играли недостаточно хорошо. У соперника было больше желания, чем у наших игроков, мы совершали ошибки, которых они не совершали.

Как можно выиграть, если не забивать? Отсутствие голов меня напрягает.

Мы опустились на 17-ое место в таблице. В начале этого сезона мы, вероятно, являлись фаворитами на вылет. Была причина, почему мы оказались там, где и в прошлом сезоне. В АПЛ вам никто ничего не подарит. Ваша история не имеет значения, вы должны ее заслужить».

Отметим, что матч «Борнмут» – «Эвертон» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Украинский защитник «ирисок» получил травму на 29-й минуте игры и был вынужден покинуть поле.

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Фрэнк Лэмпард Эвертон Борнмут Борнмут - Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
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Источник BBC
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Комментарии 2
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При чём тут арбитр, если  2  раза подряд крупно  проиграли смежникам,  которые забыли уже вкус побед?
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Gargantua
не получилось из Френка тренера
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