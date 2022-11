Стала известна заявка сборной Австралии на ЧМ-2022

Стала известна заявка сборной Австралии на чемпионат мира 2022. В заявку национальной команды на предстоящий турнир вошли 26 игроков.

Вратари: Эндрю Редмэйн («Сидней»), Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал-Кост Меринерс»)

Защитники: Натаниэль Аткинсон («Хартс»), Азиз Бехич («Данди Юнайтед»), Милош Дегенек («Коламбус Крю»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешия»), Джоэл Кинг («Оденсе»), Кай Роулз («Хартс»), Харри Суттар («Сток Сити»), Бэйли Райт («Мидлсбро»)

Полузащитники: Кеану Баккус («Сент-Миррен»), Мартин Бойл («Хиберниан»), Джейсон Каммингс («Сентрал-Кост Меринерс»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Верона»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кадис»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Аарон Муй («Селтик»)

Нападающие: Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Джейми Макларен («Мельбурн Сити»), Гаранг Куол («Сентрал-Кост Меринерс»)

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Австралии сыграет в квартете В с командами Франции, Дании и Туниса.

