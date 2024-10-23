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23 октября 2024, 04:05 |
403
0

ФОТО. Чем сейчас занимается самая красивая фанатка Чемпионата мира-2022

Ивана Кнолль покоряет мир своими талантами, а не только красотой

23 октября 2024, 04:05 |
403
0
ФОТО. Чем сейчас занимается самая красивая фанатка Чемпионата мира-2022
Instagram. Ивана Кнолль

Модель и инфлюенсер Ивана Кнолль, которая стала всемирно известной на Чемпионате мира-2022 в Катаре, покоряет мир диджеингом.

32-летняя красотка занимается музыкой с 2023 года и за 2 года она смогла добиться существенного прогресса – теперь Ивану (DJ Knoll Doll) приглашают на наибольшие фестивали электронной музыки, она фотографируется с Тиесто, а её Instagram-аудитория уже выросла до 2,9 млн фолловеров.

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Также девушка имеет доступ до звездных артистов, так как часто является приглашенной на тусовки селебрити – например, недавно Ивана выставила фото с певицой Шер и участниками легендарной группы «Backstreets Boys».

Как видим, после триумфального для неё Чемпионата мира в Катаре, где Ивану признали самой сексуальной фанаткой, её дела пошли вверх:

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Ивана Кнолль фото чемпионат мира по футболу lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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