Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA не оставила шансов Кори Гауфф (США, WTA 4).

Итоговый турнир WTA. Групповой этап

Ига Свентек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 6:0

Отметим, что Ига еще в прошлом матче обеспечила себе выход из группы Трейси Остин. В полуфинале турнира WTA Finals Свентек сыграет с Ариной Соболенко.

К слову, это 7-й выигранный матч подряд для польки. В октябре она выиграла турнир в Сан-Диего.

