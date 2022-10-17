Свентек взяла трофей в Сан-Диего
Полька подтвердила свой статус
21-летняя Ига Свентек, являющаяся первым номером мирового рейтинга, одержала победу над 26-летней Донной Векич из Хорватии (№77 WTA) в финале турнира категории WTA 500 в Сан-Диего (США).
Свентек выиграла в трех сетах, которые продолжались 1 час 49 минут.
WTA 500 Сан-Диего. Хард. Финал
Ига Свентек (Польша, 1) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 3:6, 6:0
Польская теннисистка за игру выполнила три подачи навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из шести (67%) брейк-пойнтов. У ее оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и один удачный брейк-пойнт (100%).
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