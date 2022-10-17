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WTA
17 октября 2022, 05:16 | Обновлено 17 октября 2022, 05:19
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0

Свентек взяла трофей в Сан-Диего

Полька подтвердила свой статус

17 октября 2022, 05:16 | Обновлено 17 октября 2022, 05:19
90
0
Свентек взяла трофей в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свенте

21-летняя Ига Свентек, являющаяся первым номером мирового рейтинга, одержала победу над 26-летней Донной Векич из Хорватии (№77 WTA) в финале турнира категории WTA 500 в Сан-Диего (США).

Свентек выиграла в трех сетах, которые продолжались 1 час 49 минут.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. Финал

Ига Свентек (Польша, 1) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 3:6, 6:0

Польская теннисистка за игру выполнила три подачи навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из шести (67%) брейк-пойнтов. У ее оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и один удачный брейк-пойнт (100%).

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Ига Свёнтек Донна Векич WTA Сан-Диего
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Источник Sport.ua
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