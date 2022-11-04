Никто и не сомневался. Свентек вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 1) во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA в двух сетах обыграла Каролин Гарсию (Франция, WTA 6) и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Польская теннисистка одержала третью победу в своем пятом матче на Итоговых чемпионатах WTA. Каролин для выхода в полуфинал нужно будет побеждать в третьем матче группы.

Дарья Касаткина (WTA 8) в двух сетах смогла справиться с Кори Гауфф (США, WTA 4). Игра завершилась за 1 час и 43 минуты. В первом сете Кори проиграла со счета 4:1 и со счета 3:0 на тай-брейке.

Гауфф после двух поражений в группе (в первом туре она проиграла Гарсии) лишила себя шансов на полуфинал турнира. Дарья Касаткина и Каролин Гарсия разыграют путевку в плей-офф в третьем туре группы Трейси Остин.

WTA Finals. Групповой этап

Ига Свентек (Польша) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 6:2

Кори Гауфф (США) – Дарья Касаткина – 6:7 (6:8), 3:6