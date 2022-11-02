Лига чемпионов02 ноября 2022, 16:22 |
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ВИДЕО. Гром Мудрика. Выйдет ли Шахтер в плей-офф Лиги чемпионов?
Соцсети Лиги чемпионов вспомнили гол украинца
02 ноября 2022, 16:22 |
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Официальный твиттер Лиги чемпионов перед решающим матчем «Шахтера» против «РБ Лейпциг» вспомнил классный гол Михаила Мудрика в ворота «Селтика», назвав его громом от Мудрика.
«Увидим ли мы Мудрика и «Шахтер» в плей-офф ЛЧ?».
Для этого команде Игора Йовичевича обязательно нужно побеждать. Игра стартует сегодня в 19:45.
Mykhailo Mudryk bringing the thunder ⚡️⚡️⚡️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2022
Will we see him and Shakhtar in the last 16?#UCL @FCShakhtar pic.twitter.com/ND8O6TvtxJ
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