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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 16:22 |
242
0

ВИДЕО. Гром Мудрика. Выйдет ли Шахтер в плей-офф Лиги чемпионов?

Соцсети Лиги чемпионов вспомнили гол украинца

02 ноября 2022, 16:22 |
242
0
ВИДЕО. Гром Мудрика. Выйдет ли Шахтер в плей-офф Лиги чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный твиттер Лиги чемпионов перед решающим матчем «Шахтера» против «РБ Лейпциг» вспомнил классный гол Михаила Мудрика в ворота «Селтика», назвав его громом от Мудрика.

«Увидим ли мы Мудрика и «Шахтер» в плей-офф ЛЧ?».

Для этого команде Игора Йовичевича обязательно нужно побеждать. Игра стартует сегодня в 19:45.

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Источник Sport.ua
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