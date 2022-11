ВИДЕО. Гром Мудрика. Выйдет ли Шахтер в плей-офф Лиги чемпионов?

Официальный твиттер Лиги чемпионов перед решающим матчем «Шахтера» против «РБ Лейпциг» вспомнил классный гол Михаила Мудрика в ворота «Селтика», назвав его громом от Мудрика.

«Увидим ли мы Мудрика и «Шахтер» в плей-офф ЛЧ?».

Для этого команде Игора Йовичевича обязательно нужно побеждать. Игра стартует сегодня в 19:45.



Mykhailo Mudryk bringing the thunder ⚡️⚡️⚡️



Will we see him and Shakhtar in the last 16?#UCL @FCShakhtar pic.twitter.com/ND8O6TvtxJ