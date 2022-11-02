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  4. Атлетико установил историческое антидостижение в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 12:37 |
813
0

Атлетико установил историческое антидостижение в Лиге чемпионов

Мадридцы впервые заняли последнее место в группе ЛЧ

02 ноября 2022, 12:37 |
813
0
Атлетико установил историческое антидостижение в Лиге чемпионов
Instagram

Испанский футбольный клуб «Атлетико» впервые в своей истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов.

Интересно, что результат «матрасников» в этом сезоне является вторым худшим – удалось набрать 5 очков в 6 матчах. Самые плохие показатели были в сезоне 2009/10 – тогда у мадридцев было всего 3 очка, но заняли третье место в группе.

Отметим, что в завершающем поединке группового этапа «Атлетико» уступил «Порту» со счетом 1:2 и вылетел из еврокубков.

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Атлетико Мадрид Порту Лига чемпионов антирекорд Порту - Атлетико
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Источник Opta
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