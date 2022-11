Атлетико установил историческое антидостижение в Лиге чемпионов

Испанский футбольный клуб «Атлетико» впервые в своей истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов.



Интересно, что результат «матрасников» в этом сезоне является вторым худшим – удалось набрать 5 очков в 6 матчах. Самые плохие показатели были в сезоне 2009/10 – тогда у мадридцев было всего 3 очка, но заняли третье место в группе.

Отметим, что в завершающем поединке группового этапа «Атлетико» уступил «Порту» со счетом 1:2 и вылетел из еврокубков.

4 - Atlético de Madrid have finished bottom of a Champions League group stage for the first time in history, recording their second-worst total in this round of the competition (5 points - W1 D2 L3) after the 2009/10 campaign (3 points - D3 L3). Farewell. pic.twitter.com/dXoRO94jsA