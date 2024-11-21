Атлетико хочет арендовать звезду Челси. Его приобрели за 100+ миллионов
Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Испании
Мадридский «Атлетико» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, переход 23-летнего футболиста в клуб Ла Лиги может состояться на правах аренды.
В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, а зимой 2023 года «Челси» приобрел его за 121 миллион.
Ранее сообщалось, что Энцо Фернандесом интересуются «Барселона» и «Интер».
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