Атлетико хочет арендовать звезду Челси. Его приобрели за 100+ миллионов

Мадридский «Атлетико» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, переход 23-летнего футболиста в клуб Ла Лиги может состояться на правах аренды.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, а зимой 2023 года «Челси» приобрел его за 121 миллион.

Ранее сообщалось, что Энцо Фернандесом интересуются «Барселона» и «Интер».