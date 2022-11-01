Порту – Атлетико – 2:1. Мадридцы выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Порту» нанес поражение «Атлетико» со счетом 2:1.

У португальского клуба голы забили Мехди Тареми и Стефен Эуштакиу. Мадридский клуб сумел отыграть лишь один гол.

«Порту» занял первое место в группе, а «Атлетико» выбыл из еврокубков.

Лига чемпионов. Группа B

6-й тур, 1 ноября

Порту (Португалия) – Атлетико (Испания) – 2:1

Голы: Тареми, 5, Эуштакиу, 24 – Маркано, 90+5 (автогол)

ГОЛ! 1:0. Тареми, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Эуштакиу, 24 мин

ГОЛ! 2:1. Маркано, 90+5 мин (автогол)