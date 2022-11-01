Порту – Атлетико – 2:1. Мадридцы выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор
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В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Порту» нанес поражение «Атлетико» со счетом 2:1.
У португальского клуба голы забили Мехди Тареми и Стефен Эуштакиу. Мадридский клуб сумел отыграть лишь один гол.
«Порту» занял первое место в группе, а «Атлетико» выбыл из еврокубков.
Лига чемпионов. Группа B
6-й тур, 1 ноября
Порту (Португалия) – Атлетико (Испания) – 2:1
Голы: Тареми, 5, Эуштакиу, 24 – Маркано, 90+5 (автогол)
ГОЛ! 1:0. Тареми, 5 мин.
ГОЛ! 2:0. Эуштакиу, 24 мин
ГОЛ! 2:1. Маркано, 90+5 мин (автогол)
События матча
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