Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны
В группе B Лиги чемпионов завершился групповой этап
Завершился групповой этап Лиги чемпионов в группе B.
«Брюгге» в последнем матче сыграл вничью 0:0 с «Байером» и финишировал на 2-м месте.
Украинский защитник Эдуард Соболь провел на поле 87 минут, а форвард Роман Яремчук вышел в самом конце встречи.
Группу выиграл «Порту», который обыграл «Атлетико» и оставил мадридцев без евровесны.
Лига чемпионов, группа B
«Байер» – «Брюгге» – 0:0
«Байер»: Градецки, Коссоуну, Та, Тапсоба, Баккер, Фримпонг, Паласиос, Андрич, Диаби (Адли 67), Хадсон-Одои (Амири, 76), Шик (Глоцек, 89)
«Брюгге»: Миньоле, Бойата, Мехеле, Мейер, Бьюкенен, Соболь (Ларин, 87), Ванакен, Нильсен, Сова, Ланг, Ютгла (Яремчук, 87)
«Порту» – «Атлетико» – 2:1
Голы: Тареми, 5, Эустакио, 24 - Маркано, 95 (в свои ворота)
«Порту»: Коста, Пепе, Кардосо, Маркано, Сануси, Отавио, Груйич, Эустакио, Эванилсон (Мартинес, 67), Галено, Тареми
«Атлетико» : Облак, Молина, Савич, Хименес, Мандава, Нигес (Карраско, 60), Витсель, Де Пол, Корреа (Барриос, 86), Фелиш, Гризманн
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