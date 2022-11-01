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01 ноября 2022, 21:48 | Обновлено 01 ноября 2022, 22:23
937
2

Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны

В группе B Лиги чемпионов завершился групповой этап

01 ноября 2022, 21:48 | Обновлено 01 ноября 2022, 22:23
937
2
Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Завершился групповой этап Лиги чемпионов в группе B.

«Брюгге» в последнем матче сыграл вничью 0:0 с «Байером» и финишировал на 2-м месте.

Украинский защитник Эдуард Соболь провел на поле 87 минут, а форвард Роман Яремчук вышел в самом конце встречи.

Группу выиграл «Порту», который обыграл «Атлетико» и оставил мадридцев без евровесны.

Лига чемпионов, группа B

«Байер» – «Брюгге» – 0:0

«Байер»: Градецки, Коссоуну, Та, Тапсоба, Баккер, Фримпонг, Паласиос, Андрич, Диаби (Адли 67), Хадсон-Одои (Амири, 76), Шик (Глоцек, 89)
«Брюгге»: Миньоле, Бойата, Мехеле, Мейер, Бьюкенен, Соболь (Ларин, 87), Ванакен, Нильсен, Сова, Ланг, Ютгла (Яремчук, 87)

«Порту» – «Атлетико» – 2:1
Голы: Тареми, 5, Эустакио, 24 - Маркано, 95 (в свои ворота)

«Порту»: Коста, Пепе, Кардосо, Маркано, Сануси, Отавио, Груйич, Эустакио, Эванилсон (Мартинес, 67), Галено, Тареми
«Атлетико» : Облак, Молина, Савич, Хименес, Мандава, Нигес (Карраско, 60), Витсель, Де Пол, Корреа (Барриос, 86), Фелиш, Гризманн

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Источник Sport.ua
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Мітяй Курчак
Спорт уа вже не раз помиляється і статі пише з граматичними помилками .
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Veter
Ну если Атлетико без весны, то поставьте их на своё четвёртое место.)
А фармацевтам шара. С последнего места через ничью в ЛЕ.  По личным встречам. Потому что Порту быстро забил 2 гола.
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0
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