ВИДЕО. Маррей не пожал руку судье на Мастерсе в Париже. Что случилось?

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей (Великобритания, ATP 48) после матча 1/32 финала Мастерса в Париже (Франция) против Жиля Симона (Франция, ATP 188) не пожал руку судье на вышке.

Игру Маррей проиграл со счетом 6:4, 5:7, 3:6. К слову, Энди не подал на матч во втором сете при 5:3 в свою пользу.

Легендарного теннисиста рассердило то, что судья не смог успокоить зрителей.

В одном из эпизодов Маррей попросил вызвать на корт супервайзера, так как судья не мог успокоить шумных зрителей. Он этого не сделал.

«Если вы ничего не сделаете, я не буду играть», – сказал Маррей.



«Это ваш выбор», – ответил судья.

Отметим, что Жиль Симон проводит последний турнир в карьере. Именно поэтому на этот матч собралась большая толпа болельщиков, которая на протяжении всей встречи не переставала упорно поддерживать француза.

Murray asked for supervisor to attend the court to ask the umpire to stop the distractions from the crowd, but the umpire did nothing. "if you don't do something I will stop playing" said Murray. "That is your choice" replied the umpire Fergus Murphy. No supervisor either.