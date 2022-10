Великий о великом. Линекер похвалил Месси, но это понравилось не всем

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter повздорил с телеведущим Пирсом Морганом на самую простую тему для спора в футболе.

Эксперты решили в очередной раз выяснить, кто же круче: Месси или Роналду? Но, как и ожидалось, к единому мнению не пришли.

Линекер по ходу матча «ПСЖ» с «Труа» написал в своем Twitter пост, где похвалил Лионеля Месси, который в этом матче сделал ассист и забил гол:



«Такое завораживающее видение поля и весомость паса отличают Месси от остальных в большей мере, чем огромное количество забитых голов. О, и еще его невероятный дриблинг».

Пирсу Моргану явно не понравился твит Линекера:

«Твой спич о Месси сегодня еще более завораживающий. «ПСЖ» вырвал победу 4:3 у легендарных футбольных титанов из «Труа». Возвращайся, когда твой величайший снова будет играть в значимой лиге.

Может быть только один величайший, и я предпочитаю парня, который был чемпионом в 4 лигах и со своей сборной», – написал телеведущий, журналист и болельщик «Арсенала».

Далее Линекер прикрепил фотографию газетной колонки примерно 14-летней давности, где Морган, который болеет за «Арсенал», критично отзывался о Роналду, выступающим за «Манчестер Юнайтед».



Но Морган и тут нашел ответ:

«Гари, эта колонка даже старше тебя. Но да, я остаюсь при своем мнении, высказанном 14 лет назад, что Роналду – лучший игрок мира, фантастический талант, и я был бы рад видеть его в «Арсенале».

Роналду – величайший. Все, у кого есть нормальные футбольные мозги, знают это», – добавил Морган.

Отметим, что матч 13-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Труа» завершился со счетом 4:3 в пользу парижан.

Another outrageously brilliant goal and assist for Messi. The 🐐 doing 🐐y stuff. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) October 29, 2022

This sort of mesmerising vision and weight of pass, more than the enormous number of goals he scores, is what separates Messi from everyone else….oh, and then there’s his unbelievable dribbling ability. https://t.co/NlDUhObiy8 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) October 29, 2022

Your own dribbling about Messi today is even more mesmerising. PSG limped to a 4-3 win over those legendary football titans Troyes.. come back to me if your 🐐 actually plays in a meaningful league again. https://t.co/HsChdWC0Fy — Piers Morgan (@piersmorgan) October 29, 2022

You change your mind depending on who allows you to interview them. Has @Cristiano seen this? https://t.co/s885dyDzUj pic.twitter.com/v5VXpbJe2u — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) October 29, 2022