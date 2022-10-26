Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде

Не покривлю душой, если скажу, что я не верил в перспективы «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов. Если вообще честно, то в команду Де Дзерби в прошлой лигочемпионской кампании я верил куда больше. В той команде были по-настоящему топовые игроки, был тренер-новатор, был класс, в конце концов. Ну, я так считал. В нынешнем «Шахтере», окромя юношеского задора, не осталось ничего. И практически никого. Опять-таки, по моему мнению. И перед началом сезона.

Разочаровываться в негативных ожиданиях и тенденциях всегда приятно. Лично для меня ситуацию с ног на голову перевернула яркая картинка двухматчевого противостояния «горняков» с «Реалом», где украинская команда если и не на равных, то очень достойно играла с обладателем Кубка чемпионов.

Две предыдущие встречи «оранжево-черных» – против «Лейпцига» и «Селтика» – для меня были просто вынесены за скобки. Ибо в первом случае, на мой взгляд, дончанам просто повезло сыграть с полностью разобранным обладателем Кубка Германии, а во втором – на кураже от первой игры удалось справиться с натиском опытного, но физически не выдерживающего двух таймов соперника.

Тем не менее, преуменьшать значение двух первых туров для «Шахтера» даже я, скептик, не собирался. Потому что было добыто сразу четыре очка в общую копилку: о подобном сейчас приходится разве что мечтать.

С другой стороны, даже имея ввиду игровые и прочие проблемы соперников команды Йовичевича, нельзя было не отдать должное нашему коллективу. Этот «Шахтер», в отличие от предыдущих «Шахтеров», играет сердцем. Играет душой. Он задорный, он эмоциональный, он быстрый. Он – настоящий. Он – наш.

Наверное, именно таких эмоций от футбола мне и многим моим товарищам-коллегам не доставало в последнее время. Если быть точным, то после 24 февраля, когда смотреть футбол стало если и не тошно, то проблематично. «Шахтер» вернул веру в игру миллионов. Мою веру.

Повторюсь, что отправной точкой для моего восприятия, моей «влюбленности» в эту команду стали два матча против «Реала». После них я поверил. Поверил в чудо, в наши силы, в евровесну. Давно забытое чувство, давно забытые эмоции. Словно окунулся в ностальгию конца девяностых, когда в Лиге чемпионов гремело наше «Динамо».

Я слишком долго живу на этом свете, чтобы сейчас проводить параллели между той, почти легендарной командой Лобановского и нынешней, еще не полностью сформированной командой Йовичевича. Сравнение будет явно в пользу первой. Однако вторая своей удалью, экспрессией и верой заставляет меня снова смотреть на украинскую команду в самом престижном клубном турнире с широко раскрытыми глазами.

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Игру против «Селтика», во многом решающую, я тоже ожидал с нетерпением, но и с тревогой. Потому что я до сих пор не знаю, насколько высокий предел мастерства, терпения, характера и везения у нашей команды. Играя сердцем, она еще не научилась толком играть головой, посему риск провалов очень большой. Я очень боялся возможного развенчания.

Но матч снова пошел в нашу «копилку». В прямом и переносном смысле этого слова. «Шахтер» выглядел очень хорошо в своего рода финале против солидной, добротной тренерской команды.

Что интересно, «Селтик» решил сыграть иначе, нежели в первом поединке, в Варшаве. Тогда «кельты» сумели задавить нашего чемпиона стартовым натиском, но затем выдохлись и были наказаны.

В этот раз «бело-зеленые» пытались равномерно распределить свои силы на протяжении всей игры, методично расшатывая больной «зуб» нашей команды – то бишь оборону.

Частично тактика «Селтика» себя оправдала. Но, как мне показалось, Йовичевич и его подопечные оказались готовы к такому сценарию. В который уже раз в нынешнем международном сезоне «Шахтер» доказал, что умеет не только держать удар, но и умеет перестраиваться, изменять ход неудачно складывающегося поединка.

Обязательно отмечая умницу Мудрика – и за гол-красавец, и вообще за игру, хочу отметить еще один показательный, как по мне, момент. Когда не забил Сикан. Там правда было проще забить, чем промазать. Но наш чемпион мира запустил мяч мимо цели. Вместо того, чтобы дать опростоволосившемуся юнцу подзатыльник, партнеры принялись его утешать. Далеко пойдут.

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Ну и еще пару слов. В этот раз – о Йовичевиче. И снова выскажу свое мнение – уж извините, его, этого мнения, в данной заметке – как минимум маленькая тележка. Так вот, я очень долго придерживался точки зрения, что появление этого тренера во главе «Шахтера» – исключительно заслуга Срны, а не самого Игора. И что этот шаг – от безысходности.

Тем более, если вспомнить, как именно бывший тренер «Днепра-1» покидал свое предыдущее рабочее место.

Я далек от мысли, что Йовичевич – новый Гвардиола. Да что там Хосеп, ему и до Луческу еще расти и расти. Но конкретно сейчас хорватский специалист явно на своем месте. Даже не знаю, кто мог справиться лучше в подобной ситуации. Жги дальше.

О последнем матче нынешнего группового этапа ЛЧ – против «Лейпцига» – сейчас хочется говорить меньше всего. Потому что нам очень повезло в первом поединке, когда попали на разобранный «Лейпциг». И очень не повезло сейчас, когда «Лейпциг» снова стал топовым.

Но как бы ни завершилась варшавская игра, об одном можно говорить с уверенностью: «Шахтер» проведет ее достойно. И наверняка погонится за журавлем в небе.

Иначе эта команда не умеет.