WTA23 октября 2022, 01:20 | Обновлено 23 октября 2022, 02:19
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Вместе с украинкой. Стали известны участницы Итогового парного турнира WTA
Людмила Киченок и Алена Остапенко вошли в элитную восьмерку
23 октября 2022, 01:20 | Обновлено 23 октября 2022, 02:19
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Итоговый турнир WTA состоится в с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (США). Определились все участницы парных соревнований:
- Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
- Кароль Домбровски / Джулиана Олмос
- Людмила Киченок / Алена Остапенко
- Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс
- Кори Гауфф / Джессика Пегула
- Ифань Сюй / Чжаосюань Ян
- Дезире Кравчик / Деми Схюрс
- Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя
Парный турнир пройдет параллельно с одиночным. Ранее стали известны все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде.
#WTAFinals Doubles Elite 8:— WTA Insider (@WTA_insider) October 22, 2022
1. Krejcikova/Siniakova
2. Dabrowski/Olmos
3. Kichenok/Ostapenko
4. Kudermetova/Mertens
5. Gauff/Pegula
6. Xu/Yang
7. Krawczyk/Schuurs
8. Danilina/Haddad Maia
See you in Fort Worth!
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