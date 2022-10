Вместе с украинкой. Стали известны участницы Итогового парного турнира WTA

Итоговый турнир WTA состоится в с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (США). Определились все участницы парных соревнований:

Парный турнир пройдет параллельно с одиночным. Ранее стали известны все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде.

#WTAFinals Doubles Elite 8:



1. Krejcikova/Siniakova

2. Dabrowski/Olmos

3. Kichenok/Ostapenko

4. Kudermetova/Mertens

5. Gauff/Pegula

6. Xu/Yang

7. Krawczyk/Schuurs

8. Danilina/Haddad Maia



See you in Fort Worth!