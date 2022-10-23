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WTA
23 октября 2022, 01:20 | Обновлено 23 октября 2022, 02:19
205
0

Вместе с украинкой. Стали известны участницы Итогового парного турнира WTA

Людмила Киченок и Алена Остапенко вошли в элитную восьмерку

23 октября 2022, 01:20 | Обновлено 23 октября 2022, 02:19
205
0
Вместе с украинкой. Стали известны участницы Итогового парного турнира WTA

Итоговый турнир WTA состоится в с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (США). Определились все участницы парных соревнований:

  1. Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
  2. Кароль Домбровски / Джулиана Олмос
  3. Людмила Киченок / Алена Остапенко
  4. Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс
  5. Кори Гауфф / Джессика Пегула
  6. Ифань Сюй / Чжаосюань Ян
  7. Дезире Кравчик / Деми Схюрс
  8. Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя

Парный турнир пройдет параллельно с одиночным. Ранее стали известны все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде.

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Катерина Синякова Барбора Крейчикова Кароль Домбровски Джулиана Олмос Людмила Киченок Элизе Мертенс Сюй Ифань Ян Чжаосюань Дезире Кравчик Деми Схюрс Анна Данилина Алена Остапенко Вероника Кудерметова Кори Гауфф Джессика Пегула Беатрис Хаддад Майя Итоговый турнир WTA
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