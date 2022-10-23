Вместе с украинкой. Стали известны участницы Итогового парного турнира WTA

Итоговый турнир WTA состоится в с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (США). Определились все участницы парных соревнований:

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова Кароль Домбровски / Джулиана Олмос Людмила Киченок / Алена Остапенко Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс Кори Гауфф / Джессика Пегула Ифань Сюй / Чжаосюань Ян Дезире Кравчик / Деми Схюрс Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя

Парный турнир пройдет параллельно с одиночным. Ранее стали известны все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде.