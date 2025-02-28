М. Колб / Н. Колб – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 29 февраля украинские теннисистки Марина и Надежда Коб продолжат выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Во 2-м раунде украинки сыграют против первых сеяных Анны Данилиной (Казахстан) и Ирины Хромачевой. Время начала игры – 00:05 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов. Сестры Колб впервые играют на соревнованиях категории WTA 500.

Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Тимеи Бабош и Николь Мелихар, либо против Виктории Родригес и Аны-Софии Санчес.

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