М. Колб / Н. Колб – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Мериде
В ночь на 29 февраля украинские теннисистки Марина и Надежда Коб продолжат выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.
Во 2-м раунде украинки сыграют против первых сеяных Анны Данилиной (Казахстан) и Ирины Хромачевой. Время начала игры – 00:05 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первая встреча дуэтов. Сестры Колб впервые играют на соревнованиях категории WTA 500.
Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Тимеи Бабош и Николь Мелихар, либо против Виктории Родригес и Аны-Софии Санчес.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца признали лучшим игроком встречи
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET