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WTA
28 февраля 2025, 00:10 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:14
151
0

М. Колб / Н. Колб – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Мериде

28 февраля 2025, 00:10 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:14
151
0
М. Колб / Н. Колб – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Марина и Надежда Колб

В ночь на 29 февраля украинские теннисистки Марина и Надежда Коб продолжат выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Во 2-м раунде украинки сыграют против первых сеяных Анны Данилиной (Казахстан) и Ирины Хромачевой. Время начала игры – 00:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов. Сестры Колб впервые играют на соревнованиях категории WTA 500.

Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Тимеи Бабош и Николь Мелихар, либо против Виктории Родригес и Аны-Софии Санчес.

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Марина Колб Надежда Колб Анна Данилина Ирина Хромачева смотреть онлайн WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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