Определились все участницы Итогового турнира WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари стала последней участницей Итогового турнира WTA.

На последнее место претендовали Саккари и Вероника Кудерметова. После поражения в очном матче на турнире в Гвадалахаре россиянка выбыла из борьбы.

Ранее на WTA Finals отобрались Ига Свёнтек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США). В 2021 году победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса.