WTA22 октября 2022, 10:45 |
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Определились все участницы Итогового турнира WTA
Последнюю путевку забрала Мария Саккари
22 октября 2022, 10:45 |
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Греческая теннисистка Мария Саккари стала последней участницей Итогового турнира WTA.
На последнее место претендовали Саккари и Вероника Кудерметова. После поражения в очном матче на турнире в Гвадалахаре россиянка выбыла из борьбы.
Ранее на WTA Finals отобрались Ига Свёнтек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.
Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США). В 2021 году победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса.
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