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WTA
22 октября 2022, 10:45 |
318
0

Определились все участницы Итогового турнира WTA

Последнюю путевку забрала Мария Саккари

22 октября 2022, 10:45 |
318
0
Определились все участницы Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари стала последней участницей Итогового турнира WTA.

На последнее место претендовали Саккари и Вероника Кудерметова. После поражения в очном матче на турнире в Гвадалахаре россиянка выбыла из борьбы.

Ранее на WTA Finals отобрались Ига Свёнтек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США). В 2021 году победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса.

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Итоговый турнир WTA Мария Саккари Вероника Кудерметова
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Источник Sport.ua
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