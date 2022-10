ВИДЕО. Игроки клуба МЛС дважды попали в каркас своих ворот в одной атаке

«Интер Майами» в матче 1/8 финала плей-офф МЛС проиграл «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:3.

В середине первого тайма счет могли открыть игроки из Флориды, которые умудрились в течение одной атаки соперников дважды расстрелять каркас собственных ворот.

Сначала мяч с ленточки рикошетом от перекладины выбил замбийский защитник Эме Мабика, а после неожиданного отскока в штангу пробил швед Кристофер Макви.

Отметим, что этот матч стал прощальным для аргентинского форварда Гонсало Игуаина.

WHAT HAVE WE JUST WITNESSED? 🫣



How did this not go in for NYCFC? pic.twitter.com/gg0VBI2B1N