Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022

17 октября в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2022 года. Престижная награда вручается в 66-й раз.

Обладатель Золотого мяча 2022 – французский форвард Карим Бензема, который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, став заодно лучшим бомбардиром этих турниров.

В топ-3 также вошли сенегалец Садио Мане (Ливерпуль / Бавария) и бельгиец Кевин Де Брюйне (Ман Сити).

Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022

1 . Карим Бензема (Реал, Франция)

(Реал, Франция) 2. Садио Мане (Бавария / Ливерпуль, Сенегал)

3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)

4. Роберт Левандовски (Барселона / Бавария, Польша)

5. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

7. Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)

8. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)

9. Лука Модрич (Реал, Хорватия)

10. Эрлинг Холанд (Ман Сити / Боруссия Д, Норвегия)