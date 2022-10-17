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17 октября 2022, 23:00 | Обновлено 17 октября 2022, 23:37
15016
10

Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022

В Париже вручена престижная награда лучшему футболисту 2022 года

17 октября 2022, 23:00 | Обновлено 17 октября 2022, 23:37
15016
10
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
Ballon d'Or

17 октября в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2022 года. Престижная награда вручается в 66-й раз.

В Париже определен обладатель приза лучшему футболисту 2022 года.

Обладатель Золотого мяча 2022 – французский форвард Карим Бензема, который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, став заодно лучшим бомбардиром этих турниров.

В топ-3 также вошли сенегалец Садио Мане (Ливерпуль / Бавария) и бельгиец Кевин Де Брюйне (Ман Сити).

Что касается многократных обладателей приза, то Криштиану Роналду занял 20-е место, а Лионель Месси даже не попал в число 30 номинантов на награду.

Бельгиец Тибо Куртуа выиграл Яшин Трофи, приз лучшему вратарю года. Испанец Гави получил Копа Трофи как лучшему молодому игроку 2022 года. Лучшим клубом сезона назван английский Манчестер Сити. Женский Золотой мяч второй раз подряд достался испанке Алексии Путельяс.

Золотой мяч 2022. Обладатели наград:

  • Золотой мяч (лучший футболист) – Карим Бензема (Реал)
  • Яшин Трофи (лучший вратарь) – Тибо Куртуа (Реал)
  • Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Гави (Барселона)
  • Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Алексия Путельяс (Барселона)
  • Лучший клуб 2022 года – Манчестер Сити (Англия)
  • Мюллер Трофи (лучший форвард) – Роберт Левандовски (Барселона / Бавария)
  • Сократес Трофи (мир и спорт) – Садио Мане (Бавария)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Spectra
Так же само Левандовский должен был получить в 2020, но мрази отменили награду, и того что ихний чемпионат был не доигран. Прошлый год и вспоминать не хочется. Дать Месси за то что он какую-то Копу Америки выиграл. Хня, а не награда...
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+3
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grifon.
в наступному році отримає Холанд
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+1
Dreifus
Как-то пофиг. После прошлого года уважения к этой награде нет.
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0
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JerzyJerzy
А хто це? 
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-4
OKs100
Неожиданно
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-6
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