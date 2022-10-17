Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
В Париже вручена престижная награда лучшему футболисту 2022 года
17 октября в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2022 года. Престижная награда вручается в 66-й раз.
В Париже определен обладатель приза лучшему футболисту 2022 года.
Обладатель Золотого мяча 2022 – французский форвард Карим Бензема, который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, став заодно лучшим бомбардиром этих турниров.
В топ-3 также вошли сенегалец Садио Мане (Ливерпуль / Бавария) и бельгиец Кевин Де Брюйне (Ман Сити).
Что касается многократных обладателей приза, то Криштиану Роналду занял 20-е место, а Лионель Месси даже не попал в число 30 номинантов на награду.
Бельгиец Тибо Куртуа выиграл Яшин Трофи, приз лучшему вратарю года. Испанец Гави получил Копа Трофи как лучшему молодому игроку 2022 года. Лучшим клубом сезона назван английский Манчестер Сити. Женский Золотой мяч второй раз подряд достался испанке Алексии Путельяс.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию вручения наград
Золотой мяч 2022. Обладатели наград:
- Золотой мяч (лучший футболист) – Карим Бензема (Реал)
- Яшин Трофи (лучший вратарь) – Тибо Куртуа (Реал)
- Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Гави (Барселона)
- Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Алексия Путельяс (Барселона)
- Лучший клуб 2022 года – Манчестер Сити (Англия)
- Мюллер Трофи (лучший форвард) – Роберт Левандовски (Барселона / Бавария)
- Сократес Трофи (мир и спорт) – Садио Мане (Бавария)
ФОТО. Зинедин Зидан вручил Кариму Бензема приз Золотой мяч 2022
KARIM BENZEMA IS THE 2022 BALLON D’OR! ✨@Benzema@realmadrid#ballondor pic.twitter.com/TXLkHJIhJM— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Karim Benzema and his NFT Ballon d'Or in the background!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
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