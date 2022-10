Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022

17 октября в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2022 года. Престижная награда вручается в 66-й раз.

В Париже определен обладатель приза лучшему футболисту 2022 года.

Обладатель Золотого мяча 2022 – французский форвард Карим Бензема, который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, став заодно лучшим бомбардиром этих турниров.

В топ-3 также вошли сенегалец Садио Мане (Ливерпуль / Бавария) и бельгиец Кевин Де Брюйне (Ман Сити).

Что касается многократных обладателей приза, то Криштиану Роналду занял 20-е место, а Лионель Месси даже не попал в число 30 номинантов на награду.

Бельгиец Тибо Куртуа выиграл Яшин Трофи, приз лучшему вратарю года. Испанец Гави получил Копа Трофи как лучшему молодому игроку 2022 года. Лучшим клубом сезона назван английский Манчестер Сити. Женский Золотой мяч второй раз подряд достался испанке Алексии Путельяс.

Золотой мяч 2022. Обладатели наград:

ФОТО. Зинедин Зидан вручил Кариму Бензема приз Золотой мяч 2022

