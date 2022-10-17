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17 октября 2022, 23:35 | Обновлено 17 октября 2022, 23:42
514
0

ФОТО. Зинедин Зидан вручил Кариму Бензема приз Золотой мяч 2022

17 октября в парижском театре состоялась церемония вручения награды

17 октября 2022, 23:35 | Обновлено 17 октября 2022, 23:42
514
0
ФОТО. Зинедин Зидан вручил Кариму Бензема приз Золотой мяч 2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Зидан и Бензема

17 октября в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2022 года. Престижная награда вручается в 66-й раз.

Обладатель Золотого мяча 2022 – французский форвард Карим Бензема, который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, став заодно лучшим бомбардиром этих турниров.

В топ-3 также вошли сенегалец Садио Мане (Ливерпуль / Бавария) и бельгиец Кевин Де Брюйне (Ман Сити).

ФОТО. Зинедин Зидан вручил Кариму Бензема приз Золотой мяч 2022

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Источник Sport.ua
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