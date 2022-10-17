ФОТО. Зинедин Зидан вручил Кариму Бензема приз Золотой мяч 2022
17 октября в парижском театре состоялась церемония вручения награды
17 октября в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2022 года. Престижная награда вручается в 66-й раз.
Обладатель Золотого мяча 2022 – французский форвард Карим Бензема, который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, став заодно лучшим бомбардиром этих турниров.
В топ-3 также вошли сенегалец Садио Мане (Ливерпуль / Бавария) и бельгиец Кевин Де Брюйне (Ман Сити).
ФОТО. Зинедин Зидан вручил Кариму Бензема приз Золотой мяч 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Манчестер Юнайтед» занял лишь 20-е место
Криштиану Роналду только на 20-м месте