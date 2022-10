Левандовски – обладатель трофея имени Герда Мюллера

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал обладателем Герд Мюллер трофи-2022. Этот приз вручается лучшему бомбардиру сезона, который забил больше всего голов на клубном уровне и за национальную сборную.

Приз назван в честь выдающегося немецкого форварда Герда Мюллера, который умер в августе 2021 года.

Ранее лучшей футболисткой года была признана Алексия Путельяс.

