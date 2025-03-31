Не продается. Флик не хочет расставаться с игроком

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия является важным игроком для ханс-Дитера Флика, сообщает El Nacional.

По информации источника, 24-летний футболист является очень важным для главного тренера испанского гранда, потому речи о его продаже идти не может. Эрик покинет клуб только в случае предложения, от которого невозможно отказаться.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 30 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль требует, что бы этот футболист играл в старте «Барселоны».