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  4. Не продается. Флик не хочет расставаться с игроком
Испания
31 марта 2025, 14:24 |
789
0

Не продается. Флик не хочет расставаться с игроком

Эрик Гарсия является важным игроком для испанского гранда

31 марта 2025, 14:24 |
789
0
Не продается. Флик не хочет расставаться с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия является важным игроком для ханс-Дитера Флика, сообщает El Nacional.

По информации источника, 24-летний футболист является очень важным для главного тренера испанского гранда, потому речи о его продаже идти не может. Эрик покинет клуб только в случае предложения, от которого невозможно отказаться.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 30 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль требует, что бы этот футболист играл в старте «Барселоны».

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Эрик Гарсия Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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