Ямаль требует, что бы этот футболист играл в старте Барселоны. Дилема Флика
Испанский вингер хочет видеть в составе Френки де Йонга
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль хочет, что бы этот футболист играл в стартовом составе, сообщает El Nacional.
По информации источника, 17-летний футболист хочет видеть в стартовом составе нидерландского полузащитника Френки де Йонга. С ним команда намного лучше в контроле мяча и намного более динамична.
В это же время Ханс-Дитер Флик хочет видеть его в старте, но вынужден ограничивать его игровое время из-за проблем с травмами.
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