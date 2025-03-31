Ямаль требует, что бы этот футболист играл в старте Барселоны. Дилема Флика

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль хочет, что бы этот футболист играл в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По информации источника, 17-летний футболист хочет видеть в стартовом составе нидерландского полузащитника Френки де Йонга. С ним команда намного лучше в контроле мяча и намного более динамична.

В это же время Ханс-Дитер Флик хочет видеть его в старте, но вынужден ограничивать его игровое время из-за проблем с травмами.

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