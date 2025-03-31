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  4. Ямаль требует, что бы этот футболист играл в старте Барселоны. Дилема Флика
Испания
31 марта 2025, 13:31 |
529
0

Ямаль требует, что бы этот футболист играл в старте Барселоны. Дилема Флика

Испанский вингер хочет видеть в составе Френки де Йонга

31 марта 2025, 13:31 |
529
0
Ямаль требует, что бы этот футболист играл в старте Барселоны. Дилема Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Педри

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль хочет, что бы этот футболист играл в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По информации источника, 17-летний футболист хочет видеть в стартовом составе нидерландского полузащитника Френки де Йонга. С ним команда намного лучше в контроле мяча и намного более динамична.

В это же время Ханс-Дитер Флик хочет видеть его в старте, но вынужден ограничивать его игровое время из-за проблем с травмами.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски назвал свою мечту, это не трофей

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Френки де Йонг Ламин Ямаль Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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