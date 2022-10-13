Англия13 октября 2022, 00:55 |
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Заменит Саутгейта? Тухель может возглавить сборную Англии
Экс-тренер «Челси» рассматривает интересный вариант
13 октября 2022, 00:55 |
63
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Экс-тренер «Боруссии Д», «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии.
Сообщается, что немецкий специалист готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии в будущем.
Сейчас английскую команду возглавляет Гарет Саутгейт. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Последним клубом Тухеля был «Челси». Томас был уволен с поста главного тренера 7 сентября.
TRUE✅ Thomas Tuchel could imagine coaching the Three Lions in future @BILD_Sport pic.twitter.com/r9eKAcfILq— Christian Falk (@cfbayern) October 12, 2022
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