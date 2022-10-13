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  4. Заменит Саутгейта? Тухель может возглавить сборную Англии
Англия
13 октября 2022, 00:55 |
63
0

Заменит Саутгейта? Тухель может возглавить сборную Англии

Экс-тренер «Челси» рассматривает интересный вариант

13 октября 2022, 00:55 |
63
0
Заменит Саутгейта? Тухель может возглавить сборную Англии
Instagram. Томас Тухель

Экс-тренер «Боруссии Д», «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии.

Сообщается, что немецкий специалист готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии в будущем.

Сейчас английскую команду возглавляет Гарет Саутгейт. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Последним клубом Тухеля был «Челси». Томас был уволен с поста главного тренера 7 сентября.

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Гарет Саутгейт Томас Тухель Челси главный тренер сборная Англии по футболу
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