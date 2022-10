Заменит Саутгейта? Тухель может возглавить сборную Англии

Экс-тренер «Боруссии Д», «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии.

Сообщается, что немецкий специалист готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии в будущем.

Сейчас английскую команду возглавляет Гарет Саутгейт. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Последним клубом Тухеля был «Челси». Томас был уволен с поста главного тренера 7 сентября.

TRUE✅ Thomas Tuchel could imagine coaching the Three Lions in future @BILD_Sport pic.twitter.com/r9eKAcfILq