Она остановила Свентек. Стала известна победительница турнира в Чехии

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 23) в финале хардового турнира серии WTA 500 в Остраве (Чехия) обыграла Игу Свентек (Польша, WTA 1) в трех сетах за 3 часа и 17 минут.

WTA 500 Острава. Хард в помещении. Финал

Ига Свентек (Польша) [1] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 6:7 (4:7), 3:6

Отметим, что обе теннисистки имели уверенный винстрик. Ига выиграла 10 матчей подряд, а Барбора 9 до этой игры. Теперь победная серии Иги прервалась, а Барбора взяла второй трофей подряд и идет 10:0 в последних 10 матчах.

Ранее Крейчикова выиграла трофей в Таллинне.

BARBORA WINS OSTRAVA!!!



🇨🇿 @BKrejcikova comes from a set down to defeat World No.1 Swiatek 5-7, 7-6(4), 6-3 to win back-to-back titles on the Hologic WTA Tour 🏆#OstravaOpen pic.twitter.com/Lvw9zrLCXk