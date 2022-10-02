WTA02 октября 2022, 16:36 | Обновлено 03 октября 2022, 01:34
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Крейчикова – чемпионка турнира серии WТА 250 в Таллинне
Чешская теннисистка триумфовала в эстонской столице
02 октября 2022, 16:36 | Обновлено 03 октября 2022, 01:34
699
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27-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова переиграла эстонку Анетт Контавейт в финале турнира в Таллине. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
Таллин. WТА 250. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия, 7) – Анетт Контавейт (Эстония, 1) – 6:2, 6:3
В активе Крейчиковой теперь четыре титула под эгидой WTA в одиночном разряде, включая победу на «Ролан Гаррос» 2021 года.
Чешка является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в парном разряде.
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Комментарии 1
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Якби не тиск трибун, Контавейт б виграла. А так "рідні стіни" завадили.
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